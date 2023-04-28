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Украинские войска обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР, выпустив по поселкам 11 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:50
2023-04-28T16:50
2023-04-28T16:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
авдеевка
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР, выпустив по поселкам 11 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра... 16.00 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, авдеевка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Авдеевка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Еленовке и Яковлевке 11 снарядов