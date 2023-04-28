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Украинские военные обстреляли Никольское в ДНР
Украинские военные обстреляли Никольское в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские военные обстреляли Никольское в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Никольское в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:07
2023-04-28T15:07
2023-04-28T15:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Никольское в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, США, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Никольское в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три снаряда по поселку Никольское