https://ria.ru/20230428/obstrel-1868466396.html

При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок

При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 28.04.2023

При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что из-за попадания по автобусу в Донецке, по предварительным данным, погибли семь человек, один из РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:21

2023-04-28T14:21

2023-04-28T14:26

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что из-за попадания по автобусу в Донецке, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок."Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок", - написал Пушилин в телеграм-канале."В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ", - сообщил Пушилин в телеграм-канале, добавив, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что, по предварительным данным, несколько человек, в том числе ребенок, погибли и пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками из РСЗО.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

донецк

украина

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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, украина, денис пушилин, донецкая народная республика