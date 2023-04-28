Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 28.04.2023 (обновлено: 14:26 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868466396.html
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 28.04.2023
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что из-за попадания по автобусу в Донецке, по предварительным данным, погибли семь человек, один из РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:21
2023-04-28T14:26
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что из-за попадания по автобусу в Донецке, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок."Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок", - написал Пушилин в телеграм-канале."В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ", - сообщил Пушилин в телеграм-канале, добавив, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что, по предварительным данным, несколько человек, в том числе ребенок, погибли и пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками из РСЗО.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, происшествия, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок

Пушилин: при обстреле Донецка ВСУ погибли семь человек, включая ребенка, десять пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что из-за попадания по автобусу в Донецке, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок.
"Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок", - написал Пушилин в телеграм-канале.
"В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ", - сообщил Пушилин в телеграм-канале, добавив, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что, по предварительным данным, несколько человек, в том числе ребенок, погибли и пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками из РСЗО.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
24 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала