https://ria.ru/20230428/obstrel-1868466396.html
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 28.04.2023
При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что из-за попадания по автобусу в Донецке, по предварительным данным, погибли семь человек, один из РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:21
2023-04-28T14:21
2023-04-28T14:26
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что из-за попадания по автобусу в Донецке, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок."Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок", - написал Пушилин в телеграм-канале."В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ", - сообщил Пушилин в телеграм-канале, добавив, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что, по предварительным данным, несколько человек, в том числе ребенок, погибли и пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками из РСЗО.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
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При обстреле Донецка ВСУ погиб ребенок
Пушилин: при обстреле Донецка ВСУ погибли семь человек, включая ребенка, десять пострадали