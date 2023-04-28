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В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома - РИА Новости, 28.04.2023
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11:31 28.04.2023 (обновлено: 11:45 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868392179.html
В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома
В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома - РИА Новости, 28.04.2023
В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в телеграм-канале, что из-за обстрела города украинскими войсками поврежден маршрутный автобус и два дома. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:31
2023-04-28T11:45
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в телеграм-канале, что из-за обстрела города украинскими войсками поврежден маршрутный автобус и два дома."В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина повреждены дома по адресам: улица Стожка, 139, улица Рубежная, 15. Поврежден автобус маршрута № 25", - написал Приходько в своем телеграм-канале.В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 11.20 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868395018.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома

Мэр Горловки: из-за украинских обстрелов в городе повредило маршрутный автобус и два дома

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в телеграм-канале, что из-за обстрела города украинскими войсками поврежден маршрутный автобус и два дома.
"В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина повреждены дома по адресам: улица Стожка, 139, улица Рубежная, 15. Поврежден автобус маршрута № 25", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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Мэр Донецка заявил, что центральный район города находится под обстрелом
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В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 11.20 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 11:15
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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