https://ria.ru/20230428/obstrel-1868392179.html

В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома

В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома - РИА Новости, 28.04.2023

В Горловке из-за украинских обстрелов повредило два жилых дома

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в телеграм-канале, что из-за обстрела города украинскими войсками поврежден маршрутный автобус и два дома. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:31

2023-04-28T11:31

2023-04-28T11:45

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в телеграм-канале, что из-за обстрела города украинскими войсками поврежден маршрутный автобус и два дома."В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина повреждены дома по адресам: улица Стожка, 139, улица Рубежная, 15. Поврежден автобус маршрута № 25", - написал Приходько в своем телеграм-канале.В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 11.20 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230428/donetsk-1868395018.html

https://ria.ru/20230428/donbass-1868385019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия