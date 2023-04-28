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Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868350682.html
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:00
2023-04-28T10:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, за все время обстрелов ГЭС нанесены серьезные повреждения, которые требуют проведения восстановительных работ, но критических разрушений нет. "ГЭС стоит и будет стоять", - подчеркнул Леонтьев. Он также заявил, что левый берег Днепра в Херсонской области надежно защищен от атак украинских войск. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230428/kakhovka-1868338218.html
херсонская область
новая каховка
днепр (город)
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херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Днепр (город)
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС

Глава администрации Леонтьев: украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС
Въезд на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Въезд на Каховскую ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«
"Когда осуществляют удары по береговой прифронтовой линии, конечно, ГЭС постоянно находится под обстрелом. Попытки посеять панику осуществляются, но это провальные, бессмысленные попытки", - сказал Леонтьев.
По его словам, за все время обстрелов ГЭС нанесены серьезные повреждения, которые требуют проведения восстановительных работ, но критических разрушений нет. "ГЭС стоит и будет стоять", - подчеркнул Леонтьев.
Он также заявил, что левый берег Днепра в Херсонской области надежно защищен от атак украинских войск.
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
Стела в Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Новая Каховка в Херсонской области осталась без света после обстрела ВСУ
09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Днепр (город)
 
 
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