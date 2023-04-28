https://ria.ru/20230428/obstrel-1868350682.html

Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС

Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС

Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:00

2023-04-28T10:00

2023-04-28T10:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, за все время обстрелов ГЭС нанесены серьезные повреждения, которые требуют проведения восстановительных работ, но критических разрушений нет. "ГЭС стоит и будет стоять", - подчеркнул Леонтьев. Он также заявил, что левый берег Днепра в Херсонской области надежно защищен от атак украинских войск. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230428/kakhovka-1868338218.html

херсонская область

новая каховка

днепр (город)

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херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город)