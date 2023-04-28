https://ria.ru/20230428/obstrel-1868350682.html
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:00
2023-04-28T10:00
2023-04-28T10:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807032678_64:0:1188:632_1920x0_80_0_0_29a88d21415993721d346f2ef5b1d642.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, за все время обстрелов ГЭС нанесены серьезные повреждения, которые требуют проведения восстановительных работ, но критических разрушений нет. "ГЭС стоит и будет стоять", - подчеркнул Леонтьев. Он также заявил, что левый берег Днепра в Херсонской области надежно защищен от атак украинских войск. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230428/kakhovka-1868338218.html
херсонская область
новая каховка
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807032678_8:0:1096:816_1920x0_80_0_0_7827e9b4a528fd5300254eaca4142a46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Днепр (город)
Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС
Глава администрации Леонтьев: украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС