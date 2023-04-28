Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 122 ммилиметра. На волновахском - шесть обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.