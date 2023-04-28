Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 153 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 122 ммилиметра. На волновахском - шесть обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Украинские войска, как указано, выпустили "153 единицы различных боеприпасов".
Под огнем оказались районы 14 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Каштановое, Донецк, Макеевка, Александровка, Никольское, Владимировка, Степное, Петровское.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирной жительницы в Пантелеймоновке, ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей, включая четырех детей, в Пролетарском районе Донецка, Пантелеймоновке и ранее освобожденной Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.