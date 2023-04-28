Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:40
2023-04-28T00:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867862163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f9ea923e0f449e7ab00fede494692bc.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска, как указано, выпустили "153 единицы различных боеприпасов". Под огнем оказались районы 14 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Каштановое, Донецк, Макеевка, Александровка, Никольское, Владимировка, Степное, Петровское. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирной жительницы в Пантелеймоновке, ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей, включая четырех детей, в Пролетарском районе Донецка, Пантелеймоновке и ранее освобожденной Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868309074.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867862163_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_57183eff47ab856e1b302ad5954c29ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 153 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 122 ммилиметра. На волновахском - шесть обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Украинские войска, как указано, выпустили "153 единицы различных боеприпасов".
Под огнем оказались районы 14 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Каштановое, Донецк, Макеевка, Александровка, Никольское, Владимировка, Степное, Петровское.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирной жительницы в Пантелеймоновке, ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей, включая четырех детей, в Пролетарском районе Донецка, Пантелеймоновке и ранее освобожденной Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
ВСУ обстреляли Яковлевку и Степное
Вчера, 23:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала