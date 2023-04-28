В Ростовской области вырос оборот предприятий импортозамещающих отраслей
Оборот предприятий импортозамещающих отраслей в Ростовской области вырос на 8,9 процента
© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Оборот предприятий импортозамещающих отраслей в сфере промышленности в Ростовской области вырос в 2022 году на 8,9 процента, составив 500,9 миллиарда рублей, сообщает правительство региона по итогам заседания экспертного совета по импортозамещению при губернаторе области.
"Итоги 2022 года свидетельствуют о росте производства продукции импортозамещающих производств... Оборот предприятий импортозамещающих отраслей в сфере промышленности увеличился на 8,9% и составил 500,9 миллиарда рублей", - сказал министр экономического развития региона Максим Папушенко. Он уточнил, что предприятия-лидеры - ООО "БОНУМ", ООО ПКФ "Атлантис-ПАК", "ТАНТК им. Г.М. Бериева".
Первый замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко, в свою очередь, рассказал о разработках новых видов продукции действующими компаниями, приведя пример флагмана отечественного сельхозмашиностроения ГК "Ростсельмаш". Так, в текущем году запланирован запуск трех новых производств: тракторного завода мощностью 5 тысяч единиц техники в год, завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, а также производства сельскохозяйственной и коммунальной техники.
Было отмечено, что агропромышленный комплекс Ростовской области также развивается с положительной динамикой, в частности за счет ряда инвестиционных проектов. Так, на стадии реализации находятся 19 проектов в различных отраслях, наиболее крупные из них: ООО "Агропрайм" в Неклиновском районе и ООО "Мальчевский производственный комплекс "Светлый" по строительству маслоэкстракционных заводов.
Для компаний, работающих в сфере импортозамещения, предусмотрены меры поддержки, в частности, льготные лизинговые программы, льготные займы Регионального фонда развития промышленности, поддержка центра кооперации и импортозамещения, гранты Фонда содействия инновациям.