https://ria.ru/20230428/oborot-1868495521.html

В Ростовской области вырос оборот предприятий импортозамещающих отраслей

В Ростовской области вырос оборот предприятий импортозамещающих отраслей - РИА Новости, 28.04.2023

В Ростовской области вырос оборот предприятий импортозамещающих отраслей

Оборот предприятий импортозамещающих отраслей в сфере промышленности в Ростовской области вырос в 2022 году на 8,9 процента, составив 500,9 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:48

2023-04-28T15:48

2023-04-28T15:48

ростовская область

ростовская область

неклиновский район

вячеслав тимченко

ростсельмаш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости. Оборот предприятий импортозамещающих отраслей в сфере промышленности в Ростовской области вырос в 2022 году на 8,9 процента, составив 500,9 миллиарда рублей, сообщает правительство региона по итогам заседания экспертного совета по импортозамещению при губернаторе области. "Итоги 2022 года свидетельствуют о росте производства продукции импортозамещающих производств... Оборот предприятий импортозамещающих отраслей в сфере промышленности увеличился на 8,9% и составил 500,9 миллиарда рублей", - сказал министр экономического развития региона Максим Папушенко. Он уточнил, что предприятия-лидеры - ООО "БОНУМ", ООО ПКФ "Атлантис-ПАК", "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Первый замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко, в свою очередь, рассказал о разработках новых видов продукции действующими компаниями, приведя пример флагмана отечественного сельхозмашиностроения ГК "Ростсельмаш". Так, в текущем году запланирован запуск трех новых производств: тракторного завода мощностью 5 тысяч единиц техники в год, завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, а также производства сельскохозяйственной и коммунальной техники. Было отмечено, что агропромышленный комплекс Ростовской области также развивается с положительной динамикой, в частности за счет ряда инвестиционных проектов. Так, на стадии реализации находятся 19 проектов в различных отраслях, наиболее крупные из них: ООО "Агропрайм" в Неклиновском районе и ООО "Мальчевский производственный комплекс "Светлый" по строительству маслоэкстракционных заводов. Для компаний, работающих в сфере импортозамещения, предусмотрены меры поддержки, в частности, льготные лизинговые программы, льготные займы Регионального фонда развития промышленности, поддержка центра кооперации и импортозамещения, гранты Фонда содействия инновациям.

https://ria.ru/20230420/prepodavatel-1866737857.html

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867889081.html

ростовская область

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ростовская область, неклиновский район, вячеслав тимченко, ростсельмаш