Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/notarius-1868509732.html
Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов
Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается ответственность для стажёров нотариусов за вред, который они... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:13
2023-04-28T16:13
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается ответственность для стажёров нотариусов за вред, который они причиняют разглашением сведений о нотариальных действиях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "(Внесены изменения, предусматривающие) ответственность стажера нотариуса за реальный ущерб, причиненный разглашением сведений о совершенных нотариальных действиях, которому такие сведения становятся известными в соответствии с трудовым договором", - говорилось в пояснительной записке. Как отмечалось в заключении конституционного комитета СФ, "формулировки статьи 192 Основ законодательства о нотариате уточняются с учетом того, нотариус не заключает трудовой договор со стажером, проходящим у него стажировку". Также устанавливается, что нотариальная палата вправе принимать решение об изготовлении бумажных копий нотариальных документов, передаваемых в нотариальный архив, и о передаче их на хранение в единую информационную систему нотариата уполномоченным работником нотариальной палаты в соответствии с правилами нотариального делопроизводства. Помимо этого, отменяется возможность удалённого совершения таких действий, как удостоверение решения единственного участника юридического лица и выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей.
https://ria.ru/20230426/registratsiya-1867892598.html
https://ria.ru/20221024/notariusy-1825752662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов

Путин подписал закон об ответственности стажеров нотариусов за вред от разглашения данных

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается ответственность для стажёров нотариусов за вред, который они причиняют разглашением сведений о нотариальных действиях.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Посетители у входа в нотариальную контору - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Срок регистрации нотариально удостоверенных сделок сократился втрое
26 апреля, 15:42
"(Внесены изменения, предусматривающие) ответственность стажера нотариуса за реальный ущерб, причиненный разглашением сведений о совершенных нотариальных действиях, которому такие сведения становятся известными в соответствии с трудовым договором", - говорилось в пояснительной записке.
Как отмечалось в заключении конституционного комитета СФ, "формулировки статьи 192 Основ законодательства о нотариате уточняются с учетом того, нотариус не заключает трудовой договор со стажером, проходящим у него стажировку".
Также устанавливается, что нотариальная палата вправе принимать решение об изготовлении бумажных копий нотариальных документов, передаваемых в нотариальный архив, и о передаче их на хранение в единую информационную систему нотариата уполномоченным работником нотариальной палаты в соответствии с правилами нотариального делопроизводства.
Помимо этого, отменяется возможность удалённого совершения таких действий, как удостоверение решения единственного участника юридического лица и выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей.
Документы
"Угрожали, что окажусь на улице": почему россияне лишаются наследства
24 октября 2022, 08:00
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала