https://ria.ru/20230428/notarius-1868509732.html

Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов

Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об ответственности для стажеров нотариусов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается ответственность для стажёров нотариусов за вред, который они... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:13

2023-04-28T16:13

2023-04-28T16:13

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается ответственность для стажёров нотариусов за вред, который они причиняют разглашением сведений о нотариальных действиях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "(Внесены изменения, предусматривающие) ответственность стажера нотариуса за реальный ущерб, причиненный разглашением сведений о совершенных нотариальных действиях, которому такие сведения становятся известными в соответствии с трудовым договором", - говорилось в пояснительной записке. Как отмечалось в заключении конституционного комитета СФ, "формулировки статьи 192 Основ законодательства о нотариате уточняются с учетом того, нотариус не заключает трудовой договор со стажером, проходящим у него стажировку". Также устанавливается, что нотариальная палата вправе принимать решение об изготовлении бумажных копий нотариальных документов, передаваемых в нотариальный архив, и о передаче их на хранение в единую информационную систему нотариата уполномоченным работником нотариальной палаты в соответствии с правилами нотариального делопроизводства. Помимо этого, отменяется возможность удалённого совершения таких действий, как удостоверение решения единственного участника юридического лица и выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей.

https://ria.ru/20230426/registratsiya-1867892598.html

https://ria.ru/20221024/notariusy-1825752662.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия