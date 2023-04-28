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Совет директоров "Норникеля" порекомендовал не выплачивать дивиденды - РИА Новости, 28.04.2023
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22:37 28.04.2023 (обновлено: 23:14 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/nornikel-1868625375.html
Совет директоров "Норникеля" порекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Норникеля" порекомендовал не выплачивать дивиденды - РИА Новости, 28.04.2023
Совет директоров "Норникеля" порекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:37
2023-04-28T23:14
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2022 года", — говорится в заявлении.Итоговое мероприятие планируется провести 6 июня.Как сообщила компания, это решение было принято из-за усиления геополитических рисков, которые негативно сказались на ее показателях, а также создали новые вызовы в области сбыта. Кроме того, в "Норникеле" признали, что пик инвестиционного цикла оказался пройден. Его руководство также ожидает рост налоговой нагрузки и стоимости обслуживания долгового портфеля.Компания добавила, что прошлая выплата дивидендов состоялась за счет кредитов, что вдвое увеличило чистый долг до 9,8 миллиарда долларов к окончанию 2022 года. Его соотношение к EBITDA также выросло в два раза.Помимо этого, "Норникель" обратил внимание на то, что дивидендная политика учитывает цикличность рынка металлов и необходимость поддержания высокой кредитоспособности общества.Менеджмент компании добавил, что финансовая устойчивость "Норникеля" и кредитоспособность представляют для "Норникеля" безусловный приоритет ради соблюдения обязательств перед государством, работниками компании, держателями акций и местными сообществами.
https://ria.ru/20230316/dividendy-1858353948.html
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экономика, россия, городское хозяйство москвы, норильский никель, интеррос
Экономика, Россия, Городское хозяйство Москвы, Норильский никель, Интеррос
Совет директоров "Норникеля" порекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" | Перейти в медиабанкТЭЦ в Норильске
ТЭЦ в Норильске - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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ТЭЦ в Норильске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2022 года", — говорится в заявлении.
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Итоговое мероприятие планируется провести 6 июня.
Как сообщила компания, это решение было принято из-за усиления геополитических рисков, которые негативно сказались на ее показателях, а также создали новые вызовы в области сбыта. Кроме того, в "Норникеле" признали, что пик инвестиционного цикла оказался пройден. Его руководство также ожидает рост налоговой нагрузки и стоимости обслуживания долгового портфеля.
Компания добавила, что прошлая выплата дивидендов состоялась за счет кредитов, что вдвое увеличило чистый долг до 9,8 миллиарда долларов к окончанию 2022 года. Его соотношение к EBITDA также выросло в два раза.
Помимо этого, "Норникель" обратил внимание на то, что дивидендная политика учитывает цикличность рынка металлов и необходимость поддержания высокой кредитоспособности общества.
Менеджмент компании добавил, что финансовая устойчивость "Норникеля" и кредитоспособность представляют для "Норникеля" безусловный приоритет ради соблюдения обязательств перед государством, работниками компании, держателями акций и местными сообществами.
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