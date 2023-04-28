https://ria.ru/20230428/nikolaev-1868324838.html

Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик

Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик - РИА Новости, 28.04.2023

Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик

Ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:37

2023-04-28T06:37

2023-04-28T09:52

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание, сообщил РИА Новости координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев. "Был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением", — сказал собеседник агентства. По его словам, ракетный удар нанесли в тот момент, когда украинские военные проводили встречу со своими англоязычными коллегами. Лебедев при этом отметил, что не может уточнить, из каких конкретно стран были иностранцы."Не скажу, Штаты или Британия, но кто-то из англоязычных", — продолжил координатор Николаевского подполья. Собеседник добавил, что после ракетного удара украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъемку до шести утра."За это время работали пожарные, работали МЧС и, конечно же, работали военные и СБУ. Вывезли все свидетельства о нахождении там (в здании адмиралтейства. — Прим. ред.) военных", — сообщил Лебедев.Он отметил, что официально Киев ни о каких потерях не говорит, утверждая, что никого в том месте не было.

https://ria.ru/20230428/trevoga-1868320220.html

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николаев (украина), украина, служба безопасности украины