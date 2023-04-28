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Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 28.04.2023 (обновлено: 09:52 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/nikolaev-1868324838.html
Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик
Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик - РИА Новости, 28.04.2023
Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик
Ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:37
2023-04-28T09:52
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание, сообщил РИА Новости координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев. "Был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением", — сказал собеседник агентства. По его словам, ракетный удар нанесли в тот момент, когда украинские военные проводили встречу со своими англоязычными коллегами. Лебедев при этом отметил, что не может уточнить, из каких конкретно стран были иностранцы."Не скажу, Штаты или Британия, но кто-то из англоязычных", — продолжил координатор Николаевского подполья. Собеседник добавил, что после ракетного удара украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъемку до шести утра."За это время работали пожарные, работали МЧС и, конечно же, работали военные и СБУ. Вывезли все свидетельства о нахождении там (в здании адмиралтейства. — Прим. ред.) военных", — сообщил Лебедев.Он отметил, что официально Киев ни о каких потерях не говорит, утверждая, что никого в том месте не было.
https://ria.ru/20230428/trevoga-1868320220.html
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николаев (украина), украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Служба безопасности Украины
Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик

Подполье в Николаеве: ракетный удар уничтожил 20 высших украинских и иностранных офицеров

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в здании адмиралтейства в Николаеве. 27 апреля 2023
Пожар в здании адмиралтейства в Николаеве. 27 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в здании адмиралтейства в Николаеве. 27 апреля 2023
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание, сообщил РИА Новости координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.
"Был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ракетный удар нанесли в тот момент, когда украинские военные проводили встречу со своими англоязычными коллегами. Лебедев при этом отметил, что не может уточнить, из каких конкретно стран были иностранцы.
"Не скажу, Штаты или Британия, но кто-то из англоязычных", — продолжил координатор Николаевского подполья.
Собеседник добавил, что после ракетного удара украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъемку до шести утра.
"За это время работали пожарные, работали МЧС и, конечно же, работали военные и СБУ. Вывезли все свидетельства о нахождении там (в здании адмиралтейства. — Прим. ред.) военных", — сообщил Лебедев.
Он отметил, что официально Киев ни о каких потерях не говорит, утверждая, что никого в том месте не было.
Бойцы Национальной гвардии Украины на учениях в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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