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Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников - РИА Новости, 28.04.2023
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13:22 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/neftyanik-1868439848.html
Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников
Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников - РИА Новости, 28.04.2023
Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников
Минфин РФ готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:22
2023-04-28T13:22
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
цены на нефть
нефть
налоги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Минфин РФ готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин отмечает снижение по сравнению с запланированным уровнем поступлений нефтегазовых доходов бюджета в текущем году. "Нефтегаз нас подкашивает", - сказал Силуанов, отметив, что правительство ранее уже приняло решение скорректировать расчеты по уплате НДПИ на нефть - в части снижения уровня дисконта к цене на российскую нефть. "У нас, кстати, есть и дальнейшие предложения по корректировке этой методики, которую вчера только президент подписал", - добавил глава Минфина. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть. "У нас есть еще иные предложения, которые будут обсуждаться в правительстве, по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников", - сообщил министр. "По поводу демпфера - потом обсудим. По поводу дисконта - расчета справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков - первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до 25 долларов к Brent, но Минфин на этом не останавливается", - добавил Силуанов. Министр отказался назвать конкретные предложения. "Различные варианты рассматриваются", - сказал он.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, цены на нефть, нефть, налоги, ндпи
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Цены на нефть, Нефть, Налоги, НДПИ
Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников

Силуанов: Минфин готовит предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Минфин РФ готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, Минфин отмечает снижение по сравнению с запланированным уровнем поступлений нефтегазовых доходов бюджета в текущем году. "Нефтегаз нас подкашивает", - сказал Силуанов, отметив, что правительство ранее уже приняло решение скорректировать расчеты по уплате НДПИ на нефть - в части снижения уровня дисконта к цене на российскую нефть.
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"У нас, кстати, есть и дальнейшие предложения по корректировке этой методики, которую вчера только президент подписал", - добавил глава Минфина. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть.
"У нас есть еще иные предложения, которые будут обсуждаться в правительстве, по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников", - сообщил министр.
"По поводу демпфера - потом обсудим. По поводу дисконта - расчета справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков - первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до 25 долларов к Brent, но Минфин на этом не останавливается", - добавил Силуанов.
Министр отказался назвать конкретные предложения. "Различные варианты рассматриваются", - сказал он.
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