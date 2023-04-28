https://ria.ru/20230428/neftyanik-1868439848.html

Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников

Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников - РИА Новости, 28.04.2023

Минфин готовит предложения по корректировке налогообложения для нефтяников

Минфин РФ готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти, заявил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:22

2023-04-28T13:22

2023-04-28T13:22

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

цены на нефть

нефть

налоги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Минфин РФ готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин отмечает снижение по сравнению с запланированным уровнем поступлений нефтегазовых доходов бюджета в текущем году. "Нефтегаз нас подкашивает", - сказал Силуанов, отметив, что правительство ранее уже приняло решение скорректировать расчеты по уплате НДПИ на нефть - в части снижения уровня дисконта к цене на российскую нефть. "У нас, кстати, есть и дальнейшие предложения по корректировке этой методики, которую вчера только президент подписал", - добавил глава Минфина. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть. "У нас есть еще иные предложения, которые будут обсуждаться в правительстве, по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников", - сообщил министр. "По поводу демпфера - потом обсудим. По поводу дисконта - расчета справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков - первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до 25 долларов к Brent, но Минфин на этом не останавливается", - добавил Силуанов. Министр отказался назвать конкретные предложения. "Различные варианты рассматриваются", - сказал он.

https://ria.ru/20230410/nalog-1864151682.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, цены на нефть, нефть, налоги, ндпи