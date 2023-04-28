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Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны
Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны
Президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти дружественным странам вне зависимости от потолка цен, следует из документа на официальном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:16
2023-04-28T18:16
2023-04-28T20:06
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти дружественным странам вне зависимости от потолка цен, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в указ об ответных мерах на введение некоторыми странами предельной стоимости для российской нефти и нефтепродуктов, вступивший в силу 1 февраля этого года."Действие <...> указа не распространяется на поставки, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу <...> указа международных договоров <...> с государствами, не включенными в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России <...> недружественные действия", — говорится в тексте.В конце прошлого года Путин запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти эта мера начала действовать 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство.
https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, нефть, сша
Экономика, Цены на нефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Владимир Путин, Нефть, США
Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны
Путин разрешил поставки нефти дружественным странам вне зависимости от потолка цен