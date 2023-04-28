https://ria.ru/20230428/neft-1868575414.html

Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны

Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны

Президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти дружественным странам вне зависимости от потолка цен, следует из документа на официальном... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:16

2023-04-28T18:16

2023-04-28T20:06

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти дружественным странам вне зависимости от потолка цен, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в указ об ответных мерах на введение некоторыми странами предельной стоимости для российской нефти и нефтепродуктов, вступивший в силу 1 февраля этого года."Действие <...> указа не распространяется на поставки, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу <...> указа международных договоров <...> с государствами, не включенными в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России <...> недружественные действия", — говорится в тексте.В конце прошлого года Путин запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти эта мера начала действовать 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство.

https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, нефть, сша