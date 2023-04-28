https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html

В феврале Индия закупила рекордный объем российской сырой нефти

В феврале Индия закупила рекордный объем российской сырой нефти - РИА Новости, 28.04.2023

В феврале Индия закупила рекордный объем российской сырой нефти

Индия в феврале импортировала рекордный объем российской сырой нефти — 6,3 миллиона тонн, следует из расчетов РИА Новости на основе данных министерства торговли РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:14

2023-04-28T06:14

2023-04-28T10:12

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Индия в феврале импортировала рекордный объем российской сырой нефти — 6,3 миллиона тонн, следует из расчетов РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности страны. По информации от ведомства, Индия в конце зимы приобрела 6,3 миллиона тонн сырой нефти у России против шести миллионов тонн месяцем ранее. Если смотреть в баррелях, то закупки выросли с 1,48 миллиона до 1,55 миллиона в день без учета календарного фактора. В результате южное государство потратило на российскую нефть в феврале на 3,3 процента больше показателя месяцем ранее — 3,35 миллиарда долларов. Это также стало максимальным уровнем за все время ведения статистики. Среди основных поставщиков нефти в Индию в феврале Россия занимала первое место с долей в 27,4 процента. На втором месте — Ирак (15,8 процента), тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия (15,5 процента). На четвертом месте расположились ОАЭ (8,9 процента), на пятом — Кувейт (7,5 процента). В целом закупки российских нефтепродуктов и нефти обошлись Индии в феврале в рекордные 3,9 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее в 42 раза. Ранее стало известно, что Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в дружественное государство товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны.

https://ria.ru/20230427/eksport-1868017979.html

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экономика, цены на нефть, индия, россия