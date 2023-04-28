https://ria.ru/20230428/nedvizhimost-1868274393.html

Раскрыт грязный секрет олигархата

Раскрыт грязный секрет олигархата - РИА Новости, 28.04.2023

Раскрыт грязный секрет олигархата

Одним из сюжетов последнего эфира Такера Карлсона, уволенного на днях с Fox News, стала ситуация на рынке недвижимости США. Выяснилось, что положение там... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:00

аналитика

жилье

сша

америка

такер карлсон

руперт мердок

федеральная резервная система сша

недвижимость

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Одним из сюжетов последнего эфира Такера Карлсона, уволенного на днях с Fox News, стала ситуация на рынке недвижимости США. Выяснилось, что положение там удручающее, однако никто об этом вслух не говорит. Карлсону тоже, как видим, тему развить не удалось.Что же такого секретного прозвучало в эфире? Да просто официальная статистика, согласно которой продажи жилья в США не растут уже 12 месяцев подряд. А ставки по ипотеке, наоборот, только увеличиваются — вслед за ставкой ФРС.В прошлом году медианная цена на объект недвижимости впервые в истории США составила невероятные 450 тысяч долларов. Это не просто много — это очень много. Заодно это отражает и реальную, а не нарисованную инфляцию доллара: большинство квартир и домов на рынке были приобретены владельцами за сумму, в разы, а то и на порядок меньшую, чем они пытаются получить сегодня.Последний раз подобный ценовой пузырь в недвижимости надулся в Америке к 2007 году. Лопнул он тогда так оглушительно, что началась так называемая великая рецессия, в ходе которой миллионы американцев потеряли работу, дома и пенсионные накопления.Боль от пережитого не прошла даром. Сегодня американцы видят схожие тенденции, слышат тревожные звоночки и боятся покупать недвижимость. В результате один из главных драйверов экономики США тормозит. С июня прошлого года медианная цена объекта недвижимости упала с 450 до 400 тысяч долларов. Все — от рядовых ипотечников до профессиональных спекулянтов — ждут краха рынка и обвала цен на жилье.Руководство страны тем временем ведет себя парадоксально. Вместо того чтобы ужесточить требования к ипотечникам, оно их ослабляет. Мало этого, администрация Байдена явочным порядком протолкнула правило, согласно которому ипотечники с хорошей кредитной историей должны платить больший процент по ипотеке, чем заемщики с низким кредитным рейтингом. Делается это как бы для того, чтобы поддержать неимущее и погрязшее в долгах чернокожее население, но выглядит, конечно, предельно некрасиво по отношению к законопослушным гражданам.Таким образом, администрация повторяет свои маневры, которые привели к краху 2007-2008 годов. Тогда ипотека без разбора выдавалась самым небогатым людям, те набирали не один, а два или три проекта, а потом закономерно столкнулись с тем, что не могут обслуживать свои долги. Точно так же, как сегодня, ФРС поднимала ставку, точно так же росли ставки по ипотеке. Исход был предсказуем.Американские СМИ тем временем делают все, чтобы не дать гражданам увидеть, на краю какой пропасти они оказались. Просто трогательно, как они стараются: "Коррекция на рынке будет скромной…"; "Слабеющий при рецессии спрос приведет к смягчению цен на жилье…" — ну не говорить же прямым текстом, что готовится очередная афера общенационального масштаба.Только в эфире Такера Карлсона эксперт по недвижимости озвучила версию, согласно которой американский олигархат сознательно навязывает гражданам ипотеку, чтобы при крахе рынка забрать их недвижимость, повесив неоплатные долги. Ну а Белый дом послушно пляшет под дудку сверхбогачей.Раскрытие этого грязного секрета "глубинного государства" — куда грязнее, чем все похождения Хантера Байдена, — и привело среди прочего к отставке знаменитого телеведущего с рекордными рейтингами. В конце концов, Карлсон посягнул на святое — на бизнес-интересы собственного руководства.Ведь владелец Fox News Руперт Мердок не просто похож на рептилоида. Этот 92-летний гражданин с разнообразными паспортами и зарегистрированными в офшорах многомиллиардными активами владеет среди прочего агентством Dow Jones и активно участвует в разнообразных схемах международного олигархата.На первый взгляд кажется, что Мердок — сторонник правой, консервативной повестки. Однако он горячо поддерживал леворадикального Обаму, а теперь, как видим, полностью выталкивает из инфополя всех трампистов, рупором которых был Карлсон.Потому что "глубинное государство" всегда играет за обе стороны, двигая во власть своих ставленников независимо от их политической ориентации. Сегодня, например, оно пиарит справа Рона Десантиса как послушную и управляемую альтернативу Трампу.А пока публика воюет из-за политики, местный олигархат стрижет своих овечек — простых американских граждан. Грядущий кризис на рынке жилья, помноженный на рецессию, станет очередным раундом этого ограбления.Для нас проблема здесь в следующем: каждый экономический кризис в Америке заканчивался тем, что эту жертву дикого капитализма спасали всем миром. Спасали доллар — слишком удобен он был для международных расчетов. Поддерживали экономику — она была мощным драйвером всемирного развития. Жертвовали своим, чтобы обеспечить пресловутое устойчивое развитие. Притормаживались, чтобы не спровоцировать гегемона на военную агрессию.Однако все это имело смысл, пока американская экономика действительно что-то из себя представляла. Сегодня это далеко не так. Больше спихивать свои проблемы на других не получится. Поэтому новая Великая депрессия сулит США невиданный хаос внутри страны.

https://ria.ru/20230427/karlson-1868191090.html

https://ria.ru/20230413/krakh-1864947551.html

https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html

https://ria.ru/20230301/telekanal-1855236152.html

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аналитика, жилье, сша, америка, такер карлсон, руперт мердок, федеральная резервная система сша, недвижимость