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Эксперты поделились успешными практиками наставничества - РИА Новости, 28.04.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:46 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/nastavnik-1868372524.html
Эксперты поделились успешными практиками наставничества
Эксперты поделились успешными практиками наставничества - РИА Новости, 28.04.2023
Эксперты поделились успешными практиками наставничества
Успешные стратегии сопровождения талантливой молодежи в образовательных организациях, роль наставников, формирование наставнических практик в системе... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:46
2023-04-28T10:46
год педагога и наставника
общество
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сн_образование
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Успешные стратегии сопровождения талантливой молодежи в образовательных организациях, роль наставников, формирование наставнических практик в системе образования обсудили накануне на виртуальной площадке Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина.Во всероссийском форуме "Наставничество – территория развития педагогического потенциала" приняли участие 6500 тысяч преподавателей, методистов, руководителей органов исполнительной власти из разных регионов России, в том числе Луганской и Донецкой народных республик.Заместитель Министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына отметила, что форум очень значим во всем педагогическом сообществе, именно на базе университета Шукшина еще несколько лет назад был создан центр наставничества. Результаты работы центра очень ощутимы. Феномен наставничества охватывает все сферы нашей жизни.В приветственном слове заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Антонов Сергей Степанович подчеркнул важность и актуальность вопроса наставничества для педагогических работников, для образовательных организаций всех уровней.Об инновационных формах наставничества при подготовке будущих учителей рассказал Народный учитель Чеченской Республики, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России 2018" Алихан Динаев, с докладом "Академический менторинг как составляющая современной культуры специального образования" выступил директор института детства ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет", доктор психологических наук, профессор Рубен Агавелян, заведующая кафедрой педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластенина, доктор пед. наук, профессор Тамара Березина презентовала исследование "Наставничество как компонент непрерывного профессионального развития педагога".Форум, который помог обменяться практиками наставничества на уровне всей страны, прошел в Алтайском крае на базе Университета Шукшина уже второй раз.
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РИА Новости
1
5
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7 495 645-6601
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование

Эксперты поделились успешными практиками наставничества

© Александр КряжевУчитель во время урока
Учитель во время урока
© Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Успешные стратегии сопровождения талантливой молодежи в образовательных организациях, роль наставников, формирование наставнических практик в системе образования обсудили накануне на виртуальной площадке Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина.
Во всероссийском форуме "Наставничество – территория развития педагогического потенциала" приняли участие 6500 тысяч преподавателей, методистов, руководителей органов исполнительной власти из разных регионов России, в том числе Луганской и Донецкой народных республик.
Заместитель Министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына отметила, что форум очень значим во всем педагогическом сообществе, именно на базе университета Шукшина еще несколько лет назад был создан центр наставничества. Результаты работы центра очень ощутимы. Феномен наставничества охватывает все сферы нашей жизни.
В приветственном слове заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Антонов Сергей Степанович подчеркнул важность и актуальность вопроса наставничества для педагогических работников, для образовательных организаций всех уровней.
Об инновационных формах наставничества при подготовке будущих учителей рассказал Народный учитель Чеченской Республики, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России 2018" Алихан Динаев, с докладом "Академический менторинг как составляющая современной культуры специального образования" выступил директор института детства ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет", доктор психологических наук, профессор Рубен Агавелян, заведующая кафедрой педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластенина, доктор пед. наук, профессор Тамара Березина презентовала исследование "Наставничество как компонент непрерывного профессионального развития педагога".
Форум, который помог обменяться практиками наставничества на уровне всей страны, прошел в Алтайском крае на базе Университета Шукшина уже второй раз.
 
Год педагога и наставникаОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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