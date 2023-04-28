https://ria.ru/20230428/nastavnik-1868372524.html

Эксперты поделились успешными практиками наставничества

Эксперты поделились успешными практиками наставничества - РИА Новости, 28.04.2023

Эксперты поделились успешными практиками наставничества

Успешные стратегии сопровождения талантливой молодежи в образовательных организациях, роль наставников, формирование наставнических практик в системе... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:46

2023-04-28T10:46

2023-04-28T10:46

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Успешные стратегии сопровождения талантливой молодежи в образовательных организациях, роль наставников, формирование наставнических практик в системе образования обсудили накануне на виртуальной площадке Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина.Во всероссийском форуме "Наставничество – территория развития педагогического потенциала" приняли участие 6500 тысяч преподавателей, методистов, руководителей органов исполнительной власти из разных регионов России, в том числе Луганской и Донецкой народных республик.Заместитель Министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына отметила, что форум очень значим во всем педагогическом сообществе, именно на базе университета Шукшина еще несколько лет назад был создан центр наставничества. Результаты работы центра очень ощутимы. Феномен наставничества охватывает все сферы нашей жизни.В приветственном слове заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Антонов Сергей Степанович подчеркнул важность и актуальность вопроса наставничества для педагогических работников, для образовательных организаций всех уровней.Об инновационных формах наставничества при подготовке будущих учителей рассказал Народный учитель Чеченской Республики, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России 2018" Алихан Динаев, с докладом "Академический менторинг как составляющая современной культуры специального образования" выступил директор института детства ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет", доктор психологических наук, профессор Рубен Агавелян, заведующая кафедрой педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластенина, доктор пед. наук, профессор Тамара Березина презентовала исследование "Наставничество как компонент непрерывного профессионального развития педагога".Форум, который помог обменяться практиками наставничества на уровне всей страны, прошел в Алтайском крае на базе Университета Шукшина уже второй раз.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование