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Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах - РИА Новости, 28.04.2023
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14:34 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/nasledstvo-1868472606.html
Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах
Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон об продлении в новых регионах РФ сроков принятия наследства до 1 января 2024 года, соответствующий документ... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:34
2023-04-28T14:34
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политика
луганская народная республика
донецкая народная республика
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совет федерации рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об продлении в новых регионах РФ сроков принятия наследства до 1 января 2024 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Федеральным конституционным законом продлевается до 1 января 2024 года срок, до окончания которого сроки принятия наследства, которые истекли после 24 февраля 2022 года, не считаются пропущенными и не требуют восстановления в судебном порядке, если последнее место жительства наследователя находилось на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда. Согласно ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. В комитете отмечали, что реализация положений данного закона позволит завершить процессы принятия наследства, если сроки его принятия истекли после 24 февраля 2022 года, а "последнее место жительства наследодателя находилось на территории новых субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20221024/notariusy-1825752662.html
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россия, политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, совет федерации рф, херсонская область , запорожская область
Россия, Политика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Херсонская область , Запорожская область
Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах

Путин подписал о продлении сроков принятия наследства в новых регионах до 1 января 2024

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об продлении в новых регионах РФ сроков принятия наследства до 1 января 2024 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Федеральным конституционным законом продлевается до 1 января 2024 года срок, до окончания которого сроки принятия наследства, которые истекли после 24 февраля 2022 года, не считаются пропущенными и не требуют восстановления в судебном порядке, если последнее место жительства наследователя находилось на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда.
Согласно ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.
В комитете отмечали, что реализация положений данного закона позволит завершить процессы принятия наследства, если сроки его принятия истекли после 24 февраля 2022 года, а "последнее место жительства наследодателя находилось на территории новых субъектов Российской Федерации.
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