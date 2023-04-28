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Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах

Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о сроках принятия наследства в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон об продлении в новых регионах РФ сроков принятия наследства до 1 января 2024 года, соответствующий документ... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:34

2023-04-28T14:34

2023-04-28T14:34

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об продлении в новых регионах РФ сроков принятия наследства до 1 января 2024 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Федеральным конституционным законом продлевается до 1 января 2024 года срок, до окончания которого сроки принятия наследства, которые истекли после 24 февраля 2022 года, не считаются пропущенными и не требуют восстановления в судебном порядке, если последнее место жительства наследователя находилось на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда. Согласно ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. В комитете отмечали, что реализация положений данного закона позволит завершить процессы принятия наследства, если сроки его принятия истекли после 24 февраля 2022 года, а "последнее место жительства наследодателя находилось на территории новых субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20221024/notariusy-1825752662.html

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россия, политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, совет федерации рф, херсонская область , запорожская область