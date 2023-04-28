https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html

Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне

Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне - РИА Новости, 28.04.2023

Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне

США конкурируют с Китаем за место на Луне, опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс, заявил в четверг глава НАСА Билл... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:45

2023-04-28T00:45

2023-04-28T00:45

космос - риа наука

луна

сша

китай

билл нельсон

наса

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США конкурируют с Китаем за место на Луне, опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс, заявил в четверг глава НАСА Билл Нельсон. "Мы же летим туда в рамках международной миссии и с научными и мирными целями", - заверил Нельсон. Он напомнил, что интерес именно к этому району Луны у обеих держав обусловлен наличием там воды в виде льда. Ранее Нельсон неоднократно заявлял, что Вашингтон находится в космической гонке с Пекином и предупреждал конгресс, что недостаточное финансирование может стать "катастрофой" для лидерства США в космосе. США при администрации Дональда Трампа начали реализацию амбициозной программы возвращения на Луну "Артемида", в рамках которой планируется строительство окололунной станции и высадка американских астронавтов на ее поверхность в 2025-2026 году. В рамках исследования Луны в июне текущего года США планируют осуществить отправку на южный полюс Луны зонда PRIME-1, который будет, как сообщил Нельсон "искать воду под ее поверхностью". В конце прошлого года НАСА осуществило испытательный беспилотный полет вокруг Луны, его пилотируемая версия планируется на конец будущего года. Китайская программа зондирования Луны - "Чанъэ" фактически стартовала в 2007 году, когда был запущен первый лунный спутник "Чанъэ-1". В 2019 году КНР приступила к реализации очередной фазы своей лунной программы - первой в истории посадки аппарата на обратную сторону Луны. В ноябре 2020 года зонд "Чанъэ-5" побывал на Луне и доставил на Землю образцы грунта, после чего Китай стал третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию. Планируется, что в 2024 году будет запущен зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в районе Южного полюса. Высадка китайского экипажа на Луну, согласно заявленным Пекином планам, станет возможна к 2030 году.

https://ria.ru/20230427/mks-1868289903.html

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космос - риа наука, луна, сша, китай, билл нельсон, наса