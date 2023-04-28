https://ria.ru/20230428/narkolaboratoriya-1868546679.html

В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию

В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию - РИА Новости, 28.04.2023

В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию

Оперативники ФСБ и МВД в Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято 64 килограмма "синтетики", задержаны четверо предполагаемых организаторов, РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:09

2023-04-28T17:09

2023-04-28T17:09

происшествия

саратовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Оперативники ФСБ и МВД в Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято 64 килограмма "синтетики", задержаны четверо предполагаемых организаторов, сообщила пресс-служба областного УФСБ. "Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических веществ... На территории частного домовладения в одном из населенных пунктов Вольского района Саратовской области изъяты наркотические вещества в количестве 64 килограммов, более 2 тонн прекурсоров и реагентов, используемых в производстве синтетических наркотических средств, а также специальное лабораторное оборудование. Задержаны четверо подозреваемых в организации и функционировании нарколаборатории", - говорится в сообщении. Следственный отдел ФСБ в отношении задержанных возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", их арестовали. "В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установлению их преступных связей", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html

https://ria.ru/20230302/srok-1855458438.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)