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В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию - РИА Новости, 28.04.2023
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17:09 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/narkolaboratoriya-1868546679.html
В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию
В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию - РИА Новости, 28.04.2023
В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию
Оперативники ФСБ и МВД в Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято 64 килограмма "синтетики", задержаны четверо предполагаемых организаторов, РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:09
2023-04-28T17:09
происшествия
саратовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Оперативники ФСБ и МВД в Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято 64 килограмма "синтетики", задержаны четверо предполагаемых организаторов, сообщила пресс-служба областного УФСБ. "Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических веществ... На территории частного домовладения в одном из населенных пунктов Вольского района Саратовской области изъяты наркотические вещества в количестве 64 килограммов, более 2 тонн прекурсоров и реагентов, используемых в производстве синтетических наркотических средств, а также специальное лабораторное оборудование. Задержаны четверо подозреваемых в организации и функционировании нарколаборатории", - говорится в сообщении. Следственный отдел ФСБ в отношении задержанных возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", их арестовали. "В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установлению их преступных связей", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html
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происшествия, саратовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Саратовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию

В Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию и изъяли 64 килограмма синтетики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Оперативники ФСБ и МВД в Саратовской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято 64 килограмма "синтетики", задержаны четверо предполагаемых организаторов, сообщила пресс-служба областного УФСБ.
"Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических веществ... На территории частного домовладения в одном из населенных пунктов Вольского района Саратовской области изъяты наркотические вещества в количестве 64 килограммов, более 2 тонн прекурсоров и реагентов, используемых в производстве синтетических наркотических средств, а также специальное лабораторное оборудование. Задержаны четверо подозреваемых в организации и функционировании нарколаборатории", - говорится в сообщении.
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Следственный отдел ФСБ в отношении задержанных возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", их арестовали.
"В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установлению их преступных связей", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСаратовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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