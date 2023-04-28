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Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ - РИА Новости, 28.04.2023
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16:21 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/nalogi-1868513906.html
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:21
2023-04-28T16:21
налоги
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, также предусматривает меры по стимулированию производства высокотехнологичного оборудования. Закон подготовлен в рамках реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию. Как отмечал один из инициаторов принятия документа, председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья – социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны. В целях поддержки семей с детьми закон увеличивает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей; на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств - до 150 тысяч со 120 тысяч рублей. Предельная сумма расходов граждан на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги, с которых предоставляется вычет, также повышается до 150 тысяч со 120 тысяч рублей. Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, увеличится до 14 300 рублей с 6 500 рублей; а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели – до 19 500 рублей с 15 600 рублей. Помимо этого, в целях стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование закон устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение такого оборудования, по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ - через месяц после этого, но не ранее первого числа очередного налогового периода по данному налогу.
https://ria.ru/20230426/nalog-1867751865.html
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налоги, россия, владимир путин, экономика
Налоги, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ

Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ на обучение и лечение

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, также предусматривает меры по стимулированию производства высокотехнологичного оборудования.
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Закон подготовлен в рамках реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию. Как отмечал один из инициаторов принятия документа, председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья – социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны.
В целях поддержки семей с детьми закон увеличивает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей; на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств - до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.
Предельная сумма расходов граждан на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги, с которых предоставляется вычет, также повышается до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.
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Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, увеличится до 14 300 рублей с 6 500 рублей; а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели – до 19 500 рублей с 15 600 рублей.
Помимо этого, в целях стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование закон устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение такого оборудования, по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ - через месяц после этого, но не ранее первого числа очередного налогового периода по данному налогу.
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