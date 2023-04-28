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Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада - РИА Новости, 28.04.2023
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19:11 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/mus-1868591657.html
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада - РИА Новости, 28.04.2023
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада
Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран, заявил на неформальном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:11
2023-04-28T19:11
в мире
россия
сша
украина
международный уголовный суд
оон
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран, заявил на неформальном заседании СБ ООН дипломат постпредства РФ Роман Кашаев. В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией, Албанией при поддержке Украины, оно посвящено проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. Представители ряда западных стран, в том числе США, вновь обвинили Россию в "незаконной депортации тысяч украинских детей" на российскую территорию с Украины. "Этот орган (МУС - ред.) для России пропал с карты международных судебных органов. Он окончательно превратился в послушный инструмент западных стран. МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, и для нас этого органа не существует", - сказал Кашаев. "Пока так называемое международное уголовное судилище обслуживает антироссийский заказ про псевдопохищения украинских детей, в США открытым текстом говорят о собственных преступлениях в отношении несовершеннолетних. 85 тысяч детей мигрантов на территории США пропали без вести. 356 тысяч несовершеннолетних мигрантов пересекли южную границу, и многие из них даже по данным американских властей сразу стали жертвами всевозможного насилия и преступлений", - добавил дипломат.
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в мире, россия, сша, украина, международный уголовный суд, оон
В мире, Россия, США, Украина, Международный уголовный суд, ООН
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада

Дипломат Роман Кашаев: МУС для России не существует, он пропал с карты судебных органов

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд. Архивное фото
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран, заявил на неформальном заседании СБ ООН дипломат постпредства РФ Роман Кашаев.
В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией, Албанией при поддержке Украины, оно посвящено проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. Представители ряда западных стран, в том числе США, вновь обвинили Россию в "незаконной депортации тысяч украинских детей" на российскую территорию с Украины.
"Этот орган (МУС - ред.) для России пропал с карты международных судебных органов. Он окончательно превратился в послушный инструмент западных стран. МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, и для нас этого органа не существует", - сказал Кашаев.
"Пока так называемое международное уголовное судилище обслуживает антироссийский заказ про псевдопохищения украинских детей, в США открытым текстом говорят о собственных преступлениях в отношении несовершеннолетних. 85 тысяч детей мигрантов на территории США пропали без вести. 356 тысяч несовершеннолетних мигрантов пересекли южную границу, и многие из них даже по данным американских властей сразу стали жертвами всевозможного насилия и преступлений", - добавил дипломат.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Нарышкин назвал МУС пропагандистской помойкой
4 апреля, 12:41
 
В миреРоссияСШАУкраинаМеждународный уголовный судООН
 
 
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