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Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада

Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада - РИА Новости, 28.04.2023

Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада

Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран, заявил на неформальном... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:11

2023-04-28T19:11

2023-04-28T19:11

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ООН, 28 апр – РИА Новости. Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран, заявил на неформальном заседании СБ ООН дипломат постпредства РФ Роман Кашаев. В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией, Албанией при поддержке Украины, оно посвящено проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. Представители ряда западных стран, в том числе США, вновь обвинили Россию в "незаконной депортации тысяч украинских детей" на российскую территорию с Украины. "Этот орган (МУС - ред.) для России пропал с карты международных судебных органов. Он окончательно превратился в послушный инструмент западных стран. МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, и для нас этого органа не существует", - сказал Кашаев. "Пока так называемое международное уголовное судилище обслуживает антироссийский заказ про псевдопохищения украинских детей, в США открытым текстом говорят о собственных преступлениях в отношении несовершеннолетних. 85 тысяч детей мигрантов на территории США пропали без вести. 356 тысяч несовершеннолетних мигрантов пересекли южную границу, и многие из них даже по данным американских властей сразу стали жертвами всевозможного насилия и преступлений", - добавил дипломат.

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в мире, россия, сша, украина, международный уголовный суд, оон