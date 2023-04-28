https://ria.ru/20230428/mus-1868591657.html
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада - РИА Новости, 28.04.2023
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада
Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран, заявил на неформальном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:11
2023-04-28T19:11
2023-04-28T19:11
в мире
россия
сша
украина
международный уголовный суд
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867788980_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_624619ff11d1573dc42578cecdf4dff2.jpg
ООН, 28 апр – РИА Новости. Международный уголовный суд пропал с карты международных судебных органов, он окончательно превратился в инструмент западных стран, заявил на неформальном заседании СБ ООН дипломат постпредства РФ Роман Кашаев. В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией, Албанией при поддержке Украины, оно посвящено проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. Представители ряда западных стран, в том числе США, вновь обвинили Россию в "незаконной депортации тысяч украинских детей" на российскую территорию с Украины. "Этот орган (МУС - ред.) для России пропал с карты международных судебных органов. Он окончательно превратился в послушный инструмент западных стран. МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, и для нас этого органа не существует", - сказал Кашаев. "Пока так называемое международное уголовное судилище обслуживает антироссийский заказ про псевдопохищения украинских детей, в США открытым текстом говорят о собственных преступлениях в отношении несовершеннолетних. 85 тысяч детей мигрантов на территории США пропали без вести. 356 тысяч несовершеннолетних мигрантов пересекли южную границу, и многие из них даже по данным американских властей сразу стали жертвами всевозможного насилия и преступлений", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230404/mus-1862871589.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867785511_0:37:2632:2011_1920x0_80_0_0_7366ef48413f008bcd5f318df2ee1209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, международный уголовный суд, оон
В мире, Россия, США, Украина, Международный уголовный суд, ООН
Российский дипломат заявил, что МУС превратился в инструмент Запада
Дипломат Роман Кашаев: МУС для России не существует, он пропал с карты судебных органов