https://ria.ru/20230428/mrot-1868400857.html

В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ

В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ - РИА Новости, 28.04.2023

В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ

Депутаты от ЛДПР предлагают рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты, следует из законопроекта, копия которого имеется в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:50

2023-04-28T11:50

2023-04-28T12:41

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

общество

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предлагают рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты, следует из законопроекта, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Документ направили в правительство для получения отзыва. Как отметил один из его авторов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пока что система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения несовершенна, из-за этого люди могут получать штрафы в размере, превышающем МРОТ. "Следует отметить, что при установлении штрафов за административные нарушения в области дорожного движения не учитывается крайне низкий уровень доходов большинства граждан нашей страны", — сказал он. Сейчас МРОТ используется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий.

https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество, авто