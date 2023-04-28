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В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ - РИА Новости, 28.04.2023
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11:50 28.04.2023 (обновлено: 12:41 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/mrot-1868400857.html
В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ
В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ - РИА Новости, 28.04.2023
В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ
Депутаты от ЛДПР предлагают рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты, следует из законопроекта, копия которого имеется в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:50
2023-04-28T12:41
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
общество
авто
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предлагают рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты, следует из законопроекта, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Документ направили в правительство для получения отзыва. Как отметил один из его авторов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пока что система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения несовершенна, из-за этого люди могут получать штрафы в размере, превышающем МРОТ. "Следует отметить, что при установлении штрафов за административные нарушения в области дорожного движения не учитывается крайне низкий уровень доходов большинства граждан нашей страны", — сказал он. Сейчас МРОТ используется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий.
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ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество, авто
Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Авто
В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ

Депутаты от ЛДПР предложили применять величину МРОТ для исчисления автомобильных штрафов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предлагают рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты, следует из законопроекта, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
«

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью три указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения", — говорится в пояснительной записке.

Документ направили в правительство для получения отзыва.
Как отметил один из его авторов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пока что система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения несовершенна, из-за этого люди могут получать штрафы в размере, превышающем МРОТ.
"Следует отметить, что при установлении штрафов за административные нарушения в области дорожного движения не учитывается крайне низкий уровень доходов большинства граждан нашей страны", — сказал он.
Сейчас МРОТ используется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий.
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Ярослав НиловГосдума РФЛДПРОбществоАвто
 
 
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