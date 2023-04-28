https://ria.ru/20230428/most-1868583481.html
Эксперт считает, что ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост
Эксперт считает, что ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост - РИА Новости, 28.04.2023
Эксперт считает, что ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост
Украинские войска попытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне по рекомендациям американских инженеров с использованием понтонных переправ, заявил РИА... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:41
2023-04-28T18:41
2023-04-28T18:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска попытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне по рекомендациям американских инженеров с использованием понтонных переправ, заявил РИА Новости глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он подчеркнул, что сделал такие выводы на основании информации, которая, по его словам, собрана "по крупицам" из открытых источников, в том числе западных СМИ. "США подробно изучили текущее состояние самой конструкции моста и наплавного моста, который был сделан вдоль основного тела моста, определенные баржи военные, назовем это так - понтонные переправы. Часть из них затоплена, часть осталась, часть из них придется заменить", - сказал Клинцевич. По его словам, речи о полноценном восстановлении моста не идёт. "Они посмотрели, что при существующей схеме можно использовать этот мост, подогнать баржи там, где они вышли из строя, поверх подтопленных закрепить новые и тем самым восстановить… Речь не идет о восстановлении самого моста как такового металлическими конструкциями, они хотят наш опыт повторить с учетом того, что там осталось", - добавил Клинцевич. По его словам, по таким переправам сможет проходить любая техника, в том числе танки: современные понтонные переправы, переправленные на Украину из Франции и Канады, её выдерживают. Антоновский мост в Херсоне осенью был поврежден в результате постоянных обстрелов из РСЗО Himars украинскими войсками. В ноябре два пролета моста были намеренно обрушены после отхода российских вооруженных сил и мирного населения с правого на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эксперт считает, что ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост
Эксперт Клинцевич: ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост с помощью инженеров из США
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска попытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне по рекомендациям американских инженеров с использованием понтонных переправ, заявил РИА Новости глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Он подчеркнул, что сделал такие выводы на основании информации, которая, по его словам, собрана "по крупицам" из открытых источников, в том числе западных СМИ.
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"США подробно изучили текущее состояние самой конструкции моста и наплавного моста, который был сделан вдоль основного тела моста, определенные баржи военные, назовем это так - понтонные переправы. Часть из них затоплена, часть осталась, часть из них придется заменить", - сказал Клинцевич. По его словам, речи о полноценном восстановлении моста не идёт.
"Они посмотрели, что при существующей схеме можно использовать этот мост, подогнать баржи там, где они вышли из строя, поверх подтопленных закрепить новые и тем самым восстановить… Речь не идет о восстановлении самого моста как такового металлическими конструкциями, они хотят наш опыт повторить с учетом того, что там осталось", - добавил Клинцевич. По его словам, по таким переправам сможет проходить любая техника, в том числе танки: современные понтонные переправы, переправленные на Украину
из Франции
и Канады
, её выдерживают.
Антоновский мост в Херсоне осенью был поврежден в результате постоянных обстрелов из РСЗО Himars украинскими войсками. В ноябре два пролета моста были намеренно обрушены после отхода российских вооруженных сил и мирного населения с правого на левый берег Днепра.
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