https://ria.ru/20230428/most-1868583481.html

Эксперт считает, что ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост

Эксперт считает, что ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост - РИА Новости, 28.04.2023

Эксперт считает, что ВСУ попытаются восстановить Антоновский мост

Украинские войска попытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне по рекомендациям американских инженеров с использованием понтонных переправ, заявил РИА... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:41

2023-04-28T18:41

2023-04-28T18:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска попытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне по рекомендациям американских инженеров с использованием понтонных переправ, заявил РИА Новости глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он подчеркнул, что сделал такие выводы на основании информации, которая, по его словам, собрана "по крупицам" из открытых источников, в том числе западных СМИ. "США подробно изучили текущее состояние самой конструкции моста и наплавного моста, который был сделан вдоль основного тела моста, определенные баржи военные, назовем это так - понтонные переправы. Часть из них затоплена, часть осталась, часть из них придется заменить", - сказал Клинцевич. По его словам, речи о полноценном восстановлении моста не идёт. "Они посмотрели, что при существующей схеме можно использовать этот мост, подогнать баржи там, где они вышли из строя, поверх подтопленных закрепить новые и тем самым восстановить… Речь не идет о восстановлении самого моста как такового металлическими конструкциями, они хотят наш опыт повторить с учетом того, что там осталось", - добавил Клинцевич. По его словам, по таким переправам сможет проходить любая техника, в том числе танки: современные понтонные переправы, переправленные на Украину из Франции и Канады, её выдерживают. Антоновский мост в Херсоне осенью был поврежден в результате постоянных обстрелов из РСЗО Himars украинскими войсками. В ноябре два пролета моста были намеренно обрушены после отхода российских вооруженных сил и мирного населения с правого на левый берег Днепра.

https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

украина

россия

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр