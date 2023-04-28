Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг"

"Тубтен Шедруб Линг" ("Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни") — самый большой буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века.
"Тубтен Шедруб Линг" ("Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни") — самый большой буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века.
Храмовый комплекс расположился на площади почти десять гектаров. Монастырь высотой 56 метров состоит из 12 этажей.
Храмовый комплекс расположился на площади почти десять гектаров. Монастырь высотой 56 метров состоит из 12 этажей.
При подготовке к строительству и наполнению сооружения изучали опыт Калмыкии, Бурятии и крупных храмов в других странах.
При подготовке к строительству и наполнению сооружения изучали опыт Калмыкии, Бурятии и крупных храмов в других странах.
Красочная церемония открытия состоялась у стен обители с участием почетных гостей и артистов.
Красочная церемония открытия состоялась у стен обители с участием почетных гостей и артистов.
Монахи произнесли специальные молитвы — совершили освящение монастыря.
Монахи произнесли специальные молитвы — совершили освящение монастыря.
Монастырь откроют для прихожан уже 29 апреля, молебны здесь будут проходить три раза в день.
Монастырь откроют для прихожан уже 29 апреля, молебны здесь будут проходить три раза в день.
В молитвенном помещении установлены пять статуй божеств, в том числе главная — Будды Шакьямуни. Ранее их "оживили": наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и святынями. А теперь в статую Будды вложили реликвию — частицу праха Будды Шакьямуни.
В молитвенном помещении установлены пять статуй божеств, в том числе главная — Будды Шакьямуни. Ранее их "оживили": наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и святынями. А теперь в статую Будды вложили реликвию — частицу праха Будды Шакьямуни.
В монастыре будет действовать экспозиция, на которой представлено более трех тысяч предметов, в том числе уникальные тибетские тексты со словами Будды.
В монастыре будет действовать экспозиция, на которой представлено более трех тысяч предметов, в том числе уникальные тибетские тексты со словами Будды.
Главный буддийский монастырь Тувы возвели по инициативе родившегося в республике министра обороны России Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV.
Главный буддийский монастырь Тувы возвели по инициативе родившегося в республике министра обороны России Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV.
Сейчас построено только здание монастыря, в планах — строительство общежития для монахов, учебного и медицинского центров.
Сейчас построено только здание монастыря, в планах — строительство общежития для монахов, учебного и медицинского центров.
Обитель планирует организовать учебный центр и получить аккредитацию для обучения богословию.
Обитель планирует организовать учебный центр и получить аккредитацию для обучения богословию.
Монастырь "Тубтен Шедруб Линг" станет новым местом силы Тувы.
Монастырь "Тубтен Шедруб Линг" станет новым местом силы Тувы.