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Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" - РИА Новости, 28.04.2023
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Религия
 
13:55 28.04.2023 (обновлено: 15:57 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/monastyr-1868427236.html
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг"
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" - РИА Новости, 28.04.2023
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг"
В столице Тувы появился новый центр силы — "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Самый яркий российский монастырь — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:55
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кызыл
буддизм
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В столице Тувы появился новый центр силы — "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Самый яркий российский монастырь — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, кызыл, буддизм
Фото, Религия, Кызыл, Буддизм

Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг"

Читать ria.ru в
В столице Тувы появился новый центр силы — "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Самый яркий российский монастырь — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

"Тубтен Шедруб Линг" ("Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни") — самый большой буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века.

Открытие крупнейшего в России буддийского монастыря Тубтен Шедруб Линг

"Тубтен Шедруб Линг" ("Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни") — самый большой буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Храмовый комплекс расположился на площади почти десять гектаров. Монастырь высотой 56 метров состоит из 12 этажей.

Танцоры и музыканты во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

Храмовый комплекс расположился на площади почти десять гектаров. Монастырь высотой 56 метров состоит из 12 этажей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

При подготовке к строительству и наполнению сооружения изучали опыт Калмыкии, Бурятии и крупных храмов в других странах.

Музыканты во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

При подготовке к строительству и наполнению сооружения изучали опыт Калмыкии, Бурятии и крупных храмов в других странах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Красочная церемония открытия состоялась у стен обители с участием почетных гостей и артистов.

Церемония открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг в Кызыле

Красочная церемония открытия состоялась у стен обители с участием почетных гостей и артистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Монахи произнесли специальные молитвы — совершили освящение монастыря.

Мастера горлового пения хоомейджи, танцоры и музыканты во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

Монахи произнесли специальные молитвы — совершили освящение монастыря.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Монастырь откроют для прихожан уже 29 апреля, молебны здесь будут проходить три раза в день.

Танцоры и музыканты во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

Монастырь откроют для прихожан уже 29 апреля, молебны здесь будут проходить три раза в день.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В молитвенном помещении установлены пять статуй божеств, в том числе главная — Будды Шакьямуни. Ранее их "оживили": наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и святынями. А теперь в статую Будды вложили реликвию — частицу праха Будды Шакьямуни.

Ламы во время церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

В молитвенном помещении установлены пять статуй божеств, в том числе главная — Будды Шакьямуни. Ранее их "оживили": наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и святынями. А теперь в статую Будды вложили реликвию — частицу праха Будды Шакьямуни.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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7 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В монастыре будет действовать экспозиция, на которой представлено более трех тысяч предметов, в том числе уникальные тибетские тексты со словами Будды.

Танцоры и музыканты во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

В монастыре будет действовать экспозиция, на которой представлено более трех тысяч предметов, в том числе уникальные тибетские тексты со словами Будды.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Главный буддийский монастырь Тувы возвели по инициативе родившегося в республике министра обороны России Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV.

Мастера горлового пения хоомейджи, танцоры и музыканты во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

Главный буддийский монастырь Тувы возвели по инициативе родившегося в республике министра обороны России Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Сейчас построено только здание монастыря, в планах — строительство общежития для монахов, учебного и медицинского центров.

Мастер горлового пения хоомейджи во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

Сейчас построено только здание монастыря, в планах — строительство общежития для монахов, учебного и медицинского центров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Обитель планирует организовать учебный центр и получить аккредитацию для обучения богословию.

Музыканты во время театрализованного представления на церемонии открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

Обитель планирует организовать учебный центр и получить аккредитацию для обучения богословию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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11 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Монастырь "Тубтен Шедруб Линг" станет новым местом силы Тувы.

Артисты приглашают гостей церемонии входить в храм во время открытия главного буддийского монастыря Тувы Тубтен Шедруб Линг, или Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, в Кызыле

Монастырь "Тубтен Шедруб Линг" станет новым местом силы Тувы.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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