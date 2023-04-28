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В Кремле назвали происходящее в Молдавии любопытными процессами - РИА Новости, 28.04.2023
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13:01 28.04.2023 (обновлено: 13:03 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868431377.html
В Кремле назвали происходящее в Молдавии любопытными процессами
В Кремле назвали происходящее в Молдавии любопытными процессами - РИА Новости, 28.04.2023
В Кремле назвали происходящее в Молдавии любопытными процессами
В Молдавии происходят любопытные процессы, она уже уничтожила свой язык, урезает суверенитет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:01
2023-04-28T13:03
в мире
молдавия
дмитрий песков
россия
румыния
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Молдавии происходят любопытные процессы, она уже уничтожила свой язык, урезает суверенитет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику.
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html
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в мире, молдавия, дмитрий песков, россия, румыния
В мире, Молдавия, Дмитрий Песков, Россия, Румыния
В Кремле назвали происходящее в Молдавии любопытными процессами

Песков: в Молдавии происходят любопытные процессы, уже уничтожен язык и урезан суверенитет

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Молдавии происходят любопытные процессы, она уже уничтожила свой язык, урезает суверенитет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Они уже уничтожили свой язык: больше они не называют это молдавским языком. Мы видим, вот этот вот дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета", - сказал Песков, добавив, что "в этом смысле, там происходят достаточно любопытные процессы".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику.
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В миреМолдавияДмитрий ПесковРоссияРумыния
 
 
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