В Кремле назвали происходящее в Молдавии любопытными процессами

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"Они уже уничтожили свой язык: больше они не называют это молдавским языком. Мы видим, вот этот вот дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета", - сказал Песков, добавив, что "в этом смысле, там происходят достаточно любопытные процессы".