https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868430953.html

Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию

Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023

Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что Владимиру Путину запрещен въезд в РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:59

2023-04-28T12:59

2023-04-28T16:27

молдавия

россия

дмитрий песков

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что Владимиру Путину запрещен въезд в республику, отметив, что Молдавия стремится стать недружественной страной.Песков обратил внимание на то, что в Кишиневе почему-то отождествляют "стремления к евроинтеграции" с процветанием русофобии. "Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления", — добавил пресс-секретарь.Он подчеркнул, что эти процессы не коррелируют с настроениями в обществе.Накануне Речан сообщил, что власти Молдавии составили "довольно длинный" список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, но пока не опубликовали его. На уточняющий вопрос, сможет ли въехать в Молдавию президент России, Речан ответил категорическим "нет". Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на это, что Молдавию местные начальники продали Румынии, поэтому такой страны больше нет и с ними нет смысла разговаривать.

https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868376677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

молдавия, россия, дмитрий песков, в мире, владимир путин