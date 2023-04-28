Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию
Песков: запрещая въезд Путину, власти Молдавии стремятся дрейфовать в сторону русофобии
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный исторический музей и Московский Кремль
Государственный исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что Владимиру Путину запрещен въезд в республику, отметив, что Молдавия стремится стать недружественной страной.
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"Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии", — сказал он.
Песков обратил внимание на то, что в Кишиневе почему-то отождествляют "стремления к евроинтеграции" с процветанием русофобии.
"Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления", — добавил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что эти процессы не коррелируют с настроениями в обществе.
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"Потому что также мы все с вами видим акции протеста, мы видим огромное количество несогласных в стране с такой политикой", — заключил представитель Кремля.
Накануне Речан сообщил, что власти Молдавии составили "довольно длинный" список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, но пока не опубликовали его. На уточняющий вопрос, сможет ли въехать в Молдавию президент России, Речан ответил категорическим "нет".
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на это, что Молдавию местные начальники продали Румынии, поэтому такой страны больше нет и с ними нет смысла разговаривать.