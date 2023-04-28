Рейтинг@Mail.ru
Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 28.04.2023 (обновлено: 16:27 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868430953.html
Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию
Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023
Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что Владимиру Путину запрещен въезд в РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:59
2023-04-28T16:27
молдавия
россия
дмитрий песков
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что Владимиру Путину запрещен въезд в республику, отметив, что Молдавия стремится стать недружественной страной.Песков обратил внимание на то, что в Кишиневе почему-то отождествляют "стремления к евроинтеграции" с процветанием русофобии. "Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления", — добавил пресс-секретарь.Он подчеркнул, что эти процессы не коррелируют с настроениями в обществе.Накануне Речан сообщил, что власти Молдавии составили "довольно длинный" список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, но пока не опубликовали его. На уточняющий вопрос, сможет ли въехать в Молдавию президент России, Речан ответил категорическим "нет". Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на это, что Молдавию местные начальники продали Румынии, поэтому такой страны больше нет и с ними нет смысла разговаривать.
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868376677.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2fea2059f6399160ec548efd3a2a8c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, дмитрий песков, в мире, владимир путин
Молдавия, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин
Кремль отреагировал на заявление о запрете Путину на въезд в Молдавию

Песков: запрещая въезд Путину, власти Молдавии стремятся дрейфовать в сторону русофобии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный исторический музей и Московский Кремль
Государственный исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственный исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что Владимиру Путину запрещен въезд в республику, отметив, что Молдавия стремится стать недружественной страной.
«

"Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии", — сказал он.

Песков обратил внимание на то, что в Кишиневе почему-то отождествляют "стремления к евроинтеграции" с процветанием русофобии.
"Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления", — добавил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что эти процессы не коррелируют с настроениями в обществе.
«
"Потому что также мы все с вами видим акции протеста, мы видим огромное количество несогласных в стране с такой политикой", — заключил представитель Кремля.
Накануне Речан сообщил, что власти Молдавии составили "довольно длинный" список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, но пока не опубликовали его. На уточняющий вопрос, сможет ли въехать в Молдавию президент России, Речан ответил категорическим "нет".
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на это, что Молдавию местные начальники продали Румынии, поэтому такой страны больше нет и с ними нет смысла разговаривать.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией
Вчера, 10:55
 
МолдавияРоссияДмитрий ПесковВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала