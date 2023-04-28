Рейтинг@Mail.ru
МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 28.04.2023 (обновлено: 11:04 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868376677.html
МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией
МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией - РИА Новости, 28.04.2023
МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией
Присутствие миссии ЕС в Молдавии, с учетом конфронтации в отношении РФ, вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе, заявила... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:55
2023-04-28T11:04
молдавия
россия
евросоюз
мария захарова
нато
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b53f758c4dc85c479c185c5fd042f5.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Присутствие миссии ЕС в Молдавии, с учетом конфронтации в отношении РФ, вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Евросоюз все активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве, а в качестве инструмента использует развертывание своих полевых присутствий. Он отметила, что, акцентируя "партнерский" характер новой миссии, в Евросоюзе "лукавят", миссия разворачивается по смыслу политики ЕС в области безопасности и обороны."Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ."С учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе. Поэтому и относиться к нему стоит соответствующим образом", - добавила она.Главы МИД Европейского союза на заседании в Люксембурге 24 апреля согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, указывалось в заявлении Совета. В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868351444.html
https://ria.ru/20230428/dodon-1868345137.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b15115080e767d9cb55ecda8db030d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, евросоюз, мария захарова, нато, сша, в мире
Молдавия, Россия, Евросоюз, Мария Захарова, НАТО, США, В мире
МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией

МИД: ЕС своей миссией фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Присутствие миссии ЕС в Молдавии, с учетом конфронтации в отношении РФ, вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Евросоюз все активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве, а в качестве инструмента использует развертывание своих полевых присутствий. Он отметила, что, акцентируя "партнерский" характер новой миссии, в Евросоюзе "лукавят", миссия разворачивается по смыслу политики ЕС в области безопасности и обороны.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию
10:02
"Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.
"С учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе. Поэтому и относиться к нему стоит соответствующим образом", - добавила она.
Главы МИД Европейского союза на заседании в Люксембурге 24 апреля согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, указывалось в заявлении Совета. В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Додон назвал запрет георгиевской ленты в Молдавии незаконным
09:41
 
МолдавияРоссияЕвросоюзМария ЗахароваНАТОСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала