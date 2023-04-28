https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868376677.html

МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией

МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией - РИА Новости, 28.04.2023

МИД: ЕС фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией

Присутствие миссии ЕС в Молдавии, с учетом конфронтации в отношении РФ, вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе, заявила... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:55

2023-04-28T10:55

2023-04-28T11:04

молдавия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Присутствие миссии ЕС в Молдавии, с учетом конфронтации в отношении РФ, вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Евросоюз все активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве, а в качестве инструмента использует развертывание своих полевых присутствий. Он отметила, что, акцентируя "партнерский" характер новой миссии, в Евросоюзе "лукавят", миссия разворачивается по смыслу политики ЕС в области безопасности и обороны."Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ."С учетом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе. Поэтому и относиться к нему стоит соответствующим образом", - добавила она.Главы МИД Европейского союза на заседании в Люксембурге 24 апреля согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, указывалось в заявлении Совета. В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".

https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868351444.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

молдавия, россия, евросоюз, мария захарова, нато, сша, в мире