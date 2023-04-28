"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию
Медведев в ответ на запрет на посещение Молдавии заявил, что такой страны уже нет
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным представителям российского государства, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой "больше и нет".
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"Загадочное существо по имени Речан (премьер Молдавии Дорин Речан. — Прим. ред.) сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом. <...> А во-вторых, и страны такой уже нет", — говорится в записи в Telegram-канале политика.
По его словам, местные начальники "продали ее Румынии", поэтому разговаривать с ними, как считает Медведев, нет смысла — "пусть с ними народ разбирается".
Накануне стало известно, что власти республики составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в Молдавию. Его фигурантов при этом не разгласили.