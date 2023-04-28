https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868351444.html

"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию

"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023

"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным представителям российского государства, заявив, что ехать туда... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:02

2023-04-28T10:02

2023-04-28T10:49

политика

молдавия

россия

румыния

дмитрий медведев

дорин речан

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным представителям российского государства, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой "больше и нет". По его словам, местные начальники "продали ее Румынии", поэтому разговаривать с ними, как считает Медведев, нет смысла — "пусть с ними народ разбирается".Накануне стало известно, что власти республики составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в Молдавию. Его фигурантов при этом не разгласили.

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

молдавия

россия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, молдавия, россия, румыния, дмитрий медведев, дорин речан