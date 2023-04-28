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"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023
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10:02 28.04.2023 (обновлено: 10:49 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868351444.html
"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию
"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023
"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным представителям российского государства, заявив, что ехать туда... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:02
2023-04-28T10:49
политика
молдавия
россия
румыния
дмитрий медведев
дорин речан
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным представителям российского государства, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой "больше и нет". По его словам, местные начальники "продали ее Румынии", поэтому разговаривать с ними, как считает Медведев, нет смысла — "пусть с ними народ разбирается".Накануне стало известно, что власти республики составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в Молдавию. Его фигурантов при этом не разгласили.
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html
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политика, молдавия, россия, румыния, дмитрий медведев, дорин речан
Политика, Молдавия, Россия, Румыния, Дмитрий Медведев, Дорин Речан
"Такой страны уже нет". Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию

Медведев в ответ на запрет на посещение Молдавии заявил, что такой страны уже нет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавии официальным представителям российского государства, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой "больше и нет".
«

"Загадочное существо по имени Речан (премьер Молдавии Дорин Речан. — Прим. ред.) сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом. <...> А во-вторых, и страны такой уже нет", — говорится в записи в Telegram-канале политика.

По его словам, местные начальники "продали ее Румынии", поэтому разговаривать с ними, как считает Медведев, нет смысла — "пусть с ними народ разбирается".
Накануне стало известно, что власти республики составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в Молдавию. Его фигурантов при этом не разгласили.
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ПолитикаМолдавияРоссияРумынияДмитрий МедведевДорин Речан
 
 
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