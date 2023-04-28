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Черная классика и немного эпатажа: церемония закрытия ММКФ-2023 - РИА Новости, 28.04.2023
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Культура
 
11:22 28.04.2023 (обновлено: 15:40 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/mmkf-1868338018.html
Черная классика и немного эпатажа: церемония закрытия ММКФ-2023
Черная классика и немного эпатажа: церемония закрытия ММКФ-2023 - РИА Новости, 28.04.2023
Черная классика и немного эпатажа: церемония закрытия ММКФ-2023
45-й Московский международный кинофестиваль торжественно завершился. Кто блистал на красной дорожке у кинотеатра "Россия" — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2023
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фото
культура
екатерина гусева
жасмин
юлия волкова
москва
кино и сериалы
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. 45-й Московский международный кинофестиваль торжественно завершился. Кто блистал на красной дорожке у кинотеатра "Россия" — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, екатерина гусева, жасмин, юлия волкова, москва, кино и сериалы
Фото, Культура, Екатерина Гусева, Жасмин, Юлия Волкова, Москва, Кино и сериалы

Черная классика и немного эпатажа: церемония закрытия ММКФ-2023

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. 45-й Московский международный кинофестиваль торжественно завершился. Кто блистал на красной дорожке у кинотеатра "Россия" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Летящие платья, которые красиво развиваются на весеннем ветру, — тренд красных дорожек ММКФ-2023. На открытии в таких нарядах были актриса Екатерина Гусева и певица Жасмин.

На церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Летящие платья, которые красиво развиваются на весеннем ветру, — тренд красных дорожек ММКФ-2023. На открытии в таких нарядах были актриса Екатерина Гусева и певица Жасмин.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актриса Елена Захарова ("Кадетство", "Ермоловы", "Кремлевские курсанты") для церемонии закрытия выбрала длинное шелковое платье с многослойной юбкой цвета "мокрый асфальт".

Церемония закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Елена Захарова ("Кадетство", "Ермоловы", "Кремлевские курсанты") для церемонии закрытия выбрала длинное шелковое платье с многослойной юбкой цвета "мокрый асфальт".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Член жюри конкурса "Русские премьеры" актриса Анна Снаткина появилась на открытии фестиваля в черном платье, но для закрытия выбрала практически белый наряд. Насколько это символично — каждый зритель решает для себя сам.

(на фото: Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве).

Член жюри конкурса Русские премьеры актриса Анна Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве

Член жюри конкурса "Русские премьеры" актриса Анна Снаткина появилась на открытии фестиваля в черном платье, но для закрытия выбрала практически белый наряд. Насколько это символично — каждый зритель решает для себя сам.

(на фото: Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве).

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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3 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актриса Алена Чехова (справа) тоже отказалась от черного в пользу золотого.

Актриса Алена Чехова (справа) на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Актриса Алена Чехова (справа) тоже отказалась от черного в пользу золотого.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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4 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.

Президент благотворительного фонда Русский Силуэт Татьяна Михалкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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5 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктрисы Ольга Ефремова (слева) и Юлия Волкова на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.
Актрисы Ольга Ефремова и Юлия Волкова на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Актрисы Ольга Ефремова (слева) и Юлия Волкова на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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6 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Но многие гости церемонии оказались верны дресс-коду total black. Например, актриса Юлия Волкова выбрала платье, которое подчеркивало ее фигуру.

Актриса Юлия Волкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Но многие гости церемонии оказались верны дресс-коду total black. Например, актриса Юлия Волкова выбрала платье, которое подчеркивало ее фигуру.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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7 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Певица Юлия Беретта (слева) предпочла загадочное платье с вырезом.

Певица Юлия Беретта на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Певица Юлия Беретта (слева) предпочла загадочное платье с вырезом.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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8 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Певица, актриса Анна Калашникова дополнила образ элегантными перчатками.

Певица, актриса Анна Калашникова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Певица, актриса Анна Калашникова дополнила образ элегантными перчатками.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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9 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем (справа) выбрали демократичные образы.

Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем (справа) на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем (справа) выбрали демократичные образы.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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10 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

На ММКФ были явно популярны необычные головные уборы — девушки в шляпах с широкими полями были замечены и на открытии, и на закрытии фестиваля.

Девушка на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве

На ММКФ были явно популярны необычные головные уборы — девушки в шляпах с широкими полями были замечены и на открытии, и на закрытии фестиваля.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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11 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.

Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве

Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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12 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актриса Ирина Безрукова появилась перед журналистами в летнем платье с интересным узором.

Актриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Актриса Ирина Безрукова появилась перед журналистами в летнем платье с интересным узором.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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13 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актер Дмитрий Дюжев решил сделать выбор в пользу классики.

Актер Дмитрий Дюжев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля

Актер Дмитрий Дюжев решил сделать выбор в пользу классики.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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14 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Шоумен Михаил Галустян (слева) и сценарист, писатель Александр Цыпкин.

Шоумен Михаил Галустян (слева) и сценарист, писатель Александр Цыпкин на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве

Шоумен Михаил Галустян (слева) и сценарист, писатель Александр Цыпкин.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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15 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актриса Виктория Богатырева на красной дорожке.

Актриса Виктория Богатырева на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве

Актриса Виктория Богатырева на красной дорожке.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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16 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актрисы Анастасия Макеева (слева) и Ольга Ефремова.

Актрисы Анастасия Макеева (слева) и Ольга Ефремова на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве

Актрисы Анастасия Макеева (слева) и Ольга Ефремова.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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17 из 18
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Актриса Анастасия Макеева явно чувствовала себя непринужденно, даже присела отдохнуть на дорожку. Видимо, ММКФ выдался очень насыщенным!

Актриса Анастасия Макеева после церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве

Актриса Анастасия Макеева явно чувствовала себя непринужденно, даже присела отдохнуть на дорожку. Видимо, ММКФ выдался очень насыщенным!

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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18 из 18
 
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