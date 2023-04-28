Черная классика и немного эпатажа: церемония закрытия ММКФ-2023

Член жюри конкурса "Русские премьеры" актриса Анна Снаткина появилась на открытии фестиваля в черном платье, но для закрытия выбрала практически белый наряд. Насколько это символично — каждый зритель решает для себя сам.

(на фото: Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве).