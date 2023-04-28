Черная классика и немного эпатажа: церемония закрытия ММКФ-2023

Летящие платья, которые красиво развиваются на весеннем ветру, — тренд красных дорожек ММКФ-2023. На открытии в таких нарядах были актриса Екатерина Гусева и певица Жасмин.
Летящие платья, которые красиво развиваются на весеннем ветру, — тренд красных дорожек ММКФ-2023. На открытии в таких нарядах были актриса Екатерина Гусева и певица Жасмин.
Актриса Елена Захарова ("Кадетство", "Ермоловы", "Кремлевские курсанты") для церемонии закрытия выбрала длинное шелковое платье с многослойной юбкой цвета "мокрый асфальт".
Актриса Елена Захарова ("Кадетство", "Ермоловы", "Кремлевские курсанты") для церемонии закрытия выбрала длинное шелковое платье с многослойной юбкой цвета "мокрый асфальт".
Член жюри конкурса "Русские премьеры" актриса Анна Снаткина появилась на открытии фестиваля в черном платье, но для закрытия выбрала практически белый наряд. Насколько это символично — каждый зритель решает для себя сам.
(на фото: Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве).
Член жюри конкурса "Русские премьеры" актриса Анна Снаткина появилась на открытии фестиваля в черном платье, но для закрытия выбрала практически белый наряд. Насколько это символично — каждый зритель решает для себя сам.
(на фото: Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве).
Актриса Алена Чехова (справа) тоже отказалась от черного в пользу золотого.
Актриса Алена Чехова (справа) тоже отказалась от черного в пользу золотого.
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.
Но многие гости церемонии оказались верны дресс-коду total black. Например, актриса Юлия Волкова выбрала платье, которое подчеркивало ее фигуру.
Но многие гости церемонии оказались верны дресс-коду total black. Например, актриса Юлия Волкова выбрала платье, которое подчеркивало ее фигуру.
Певица Юлия Беретта (слева) предпочла загадочное платье с вырезом.
Певица Юлия Беретта (слева) предпочла загадочное платье с вырезом.
Певица, актриса Анна Калашникова дополнила образ элегантными перчатками.
Певица, актриса Анна Калашникова дополнила образ элегантными перчатками.
Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем (справа) выбрали демократичные образы.
Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем (справа) выбрали демократичные образы.
На ММКФ были явно популярны необычные головные уборы — девушки в шляпах с широкими полями были замечены и на открытии, и на закрытии фестиваля.
На ММКФ были явно популярны необычные головные уборы — девушки в шляпах с широкими полями были замечены и на открытии, и на закрытии фестиваля.
Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.
Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Россия" в Москве.
Актриса Ирина Безрукова появилась перед журналистами в летнем платье с интересным узором.
Актриса Ирина Безрукова появилась перед журналистами в летнем платье с интересным узором.
Актер Дмитрий Дюжев решил сделать выбор в пользу классики.
Актер Дмитрий Дюжев решил сделать выбор в пользу классики.
Шоумен Михаил Галустян (слева) и сценарист, писатель Александр Цыпкин.
Шоумен Михаил Галустян (слева) и сценарист, писатель Александр Цыпкин.
Актриса Виктория Богатырева на красной дорожке.
Актриса Виктория Богатырева на красной дорожке.
Актрисы Анастасия Макеева (слева) и Ольга Ефремова.
Актрисы Анастасия Макеева (слева) и Ольга Ефремова.
Актриса Анастасия Макеева явно чувствовала себя непринужденно, даже присела отдохнуть на дорожку. Видимо, ММКФ выдался очень насыщенным!
Актриса Анастасия Макеева явно чувствовала себя непринужденно, даже присела отдохнуть на дорожку. Видимо, ММКФ выдался очень насыщенным!