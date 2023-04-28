https://ria.ru/20230428/mks-1868317746.html

В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года

В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года - РИА Новости, 28.04.2023

В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года

Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, следует из заявления американского... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T03:14

2023-04-28T03:14

2023-04-28T03:14

наука

космос - риа наука

россия

япония

канада

билл нельсон

юрий борисов (роскосмос)

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, следует из заявления американского космического агентства NASA.Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах.США, ЕС и Япония заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия проинформировала партнеров по МКС о решении продлить свое участие в программе до 2028 года, ранее не исключалась возможность прекращения эксплуатации станции после 2024 года. Однако, как заявил в середине апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции".

https://ria.ru/20230418/luna-1866172219.html

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япония

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Максим Горбачев

космос - риа наука, россия, япония, канада, билл нельсон, юрий борисов (роскосмос), европейское космическое агентство, наса