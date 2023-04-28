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В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года - РИА Новости, 28.04.2023
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Наука
 
03:14 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/mks-1868317746.html
В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года
В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года - РИА Новости, 28.04.2023
В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года
Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, следует из заявления американского... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:14
2023-04-28T03:14
наука
космос - риа наука
россия
япония
канада
билл нельсон
юрий борисов (роскосмос)
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, следует из заявления американского космического агентства NASA.Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах.США, ЕС и Япония заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия проинформировала партнеров по МКС о решении продлить свое участие в программе до 2028 года, ранее не исключалась возможность прекращения эксплуатации станции после 2024 года. Однако, как заявил в середине апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции".
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космос - риа наука, россия, япония, канада, билл нельсон, юрий борисов (роскосмос), европейское космическое агентство, наса
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В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года

NASA: страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, следует из заявления американского космического агентства NASA.
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"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продолжение эксплуатации станции до 2028 года", — говорится в сообщении.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах.
США, ЕС и Япония заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия проинформировала партнеров по МКС о решении продлить свое участие в программе до 2028 года, ранее не исключалась возможность прекращения эксплуатации станции после 2024 года. Однако, как заявил в середине апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции".
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияЯпонияКанадаБилл НельсонЮрий Борисов (Роскосмос)Европейское космическое агентствоНАСА
 
 
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