В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года
NASA: страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года
© Фото : РоскосмосМКС
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Страны-участницы программы Международной космической станции поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, следует из заявления американского космического агентства NASA.
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"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продолжение эксплуатации станции до 2028 года", — говорится в сообщении.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах.
США, ЕС и Япония заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия проинформировала партнеров по МКС о решении продлить свое участие в программе до 2028 года, ранее не исключалась возможность прекращения эксплуатации станции после 2024 года. Однако, как заявил в середине апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции".