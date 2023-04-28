https://ria.ru/20230428/mkhg-1868604988.html

Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу

Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу - РИА Новости, 28.04.2023

Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:05

2023-04-28T20:05

2023-04-28T20:05

происшествия

москва

россия

московская хельсинкская группа

московский городской суд

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам решение Московского городского суда о ликвидации Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений" оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", - сказали в суде. Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.

https://ria.ru/20230428/npo-1868450706.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, московская хельсинкская группа, московский городской суд