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Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу - РИА Новости, 28.04.2023
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20:05 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/mkhg-1868604988.html
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу - РИА Новости, 28.04.2023
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:05
2023-04-28T20:05
происшествия
москва
россия
московская хельсинкская группа
московский городской суд
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам решение Московского городского суда о ликвидации Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений" оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", - сказали в суде. Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.
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происшествия, москва, россия, московская хельсинкская группа, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московская Хельсинкская группа, Московский городской суд
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу

Апелляционный суд признал решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" законным

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам решение Московского городского суда о ликвидации Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений" оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", - сказали в суде.
Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.
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