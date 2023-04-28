https://ria.ru/20230428/mkhg-1868604988.html
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу - РИА Новости, 28.04.2023
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:05
2023-04-28T20:05
2023-04-28T20:05
происшествия
москва
россия
московская хельсинкская группа
московский городской суд
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ), сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам решение Московского городского суда о ликвидации Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений" оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", - сказали в суде. Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.
https://ria.ru/20230428/npo-1868450706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московская хельсинкская группа, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московская Хельсинкская группа, Московский городской суд
Решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" вступило в силу
Апелляционный суд признал решение о ликвидации "Московской Хельсинской группы" законным