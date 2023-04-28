https://ria.ru/20230428/mid-1868440445.html

В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи

В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи - РИА Новости, 28.04.2023

В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи

РФ в связи с ядерным планированием США и Южной Кореи призывает Вашингтон отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность, заявила в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:26

2023-04-28T13:26

2023-04-28T13:58

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южная корея

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ в связи с ядерным планированием США и Южной Кореи призывает Вашингтон отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность, заявила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова."Обратили внимание на сообщения о достигнутой США и Республикой Корея договорённости о совместном планировании применения ядерного оружия. Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства."Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, южная корея, россия