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В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи - РИА Новости, 28.04.2023
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13:26 28.04.2023 (обновлено: 13:58 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/mid-1868440445.html
В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи
В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи - РИА Новости, 28.04.2023
В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи
РФ в связи с ядерным планированием США и Южной Кореи призывает Вашингтон отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность, заявила в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:26
2023-04-28T13:58
в мире
сша
южная корея
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ в связи с ядерным планированием США и Южной Кореи призывает Вашингтон отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность, заявила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова."Обратили внимание на сообщения о достигнутой США и Республикой Корея договорённости о совместном планировании применения ядерного оружия. Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства."Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств", - подчеркнули в МИД РФ.
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в мире, сша, южная корея, россия
В мире, США, Южная Корея, Россия
В МИД высказались о ядерном планировании США и Южной Кореи

МИД: ядерное планирование США и Южной Кореи будет носить дестабилизирующий характер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ в связи с ядерным планированием США и Южной Кореи призывает Вашингтон отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность, заявила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Обратили внимание на сообщения о достигнутой США и Республикой Корея договорённости о совместном планировании применения ядерного оружия. Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства.
"Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств", - подчеркнули в МИД РФ.
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