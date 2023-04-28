https://ria.ru/20230428/mi-8-1868465281.html
Российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР
Российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023
Российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:18
2023-04-28T14:18
2023-04-28T14:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
ми-8 амтш
безопасность
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дробышево Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО перехватила за сутки 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также сбила 5 украинских беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 413 украинских военных самолетов, 229 вертолетов, 3887 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8887 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9820 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230209/piloty-1850712455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР
Минобороны: российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР