https://ria.ru/20230428/mi-8-1868465281.html

Российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР

Российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023

Российская авиация сбила украинский Ми-8 в ДНР

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:18

2023-04-28T14:18

2023-04-28T14:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

ми-8 амтш

безопасность

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дробышево Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО перехватила за сутки 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также сбила 5 украинских беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 413 украинских военных самолетов, 229 вертолетов, 3887 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8887 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9820 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230209/piloty-1850712455.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, украина, россия, ми-8 амтш, безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр