https://ria.ru/20230428/maykrosoft-1868319991.html

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и пытается продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, пишет газета... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:22

2023-04-28T04:22

2023-04-28T08:47

экономика

технологии

сша

россия

microsoft corporation

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и пытается продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные. Всего, по данным Ъ, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тысячи организаций. Как сообщил газете источник среди дистрибуторов, спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему есть, а сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт. Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, сообщил газете директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ.

https://ria.ru/20230406/sanktsii-1863611971.html

сша

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2023

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экономика, технологии, сша, россия, microsoft corporation