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Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
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04:22 28.04.2023 (обновлено: 08:47 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/maykrosoft-1868319991.html
Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ
Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ
Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и пытается продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, пишет газета... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:22
2023-04-28T08:47
экономика
технологии
сша
россия
microsoft corporation
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и пытается продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные. Всего, по данным Ъ, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тысячи организаций. Как сообщил газете источник среди дистрибуторов, спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему есть, а сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт. Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, сообщил газете директор R&amp;D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ.
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экономика, технологии, сша, россия, microsoft corporation
Экономика, Технологии, США, Россия, Microsoft Corporation
Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ

"Ъ": Microsoft предложила продлить лицензии на софт тысяче компаний в России

© AP Photo / Ted S. WarrenОфис компании "Microsoft"
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Ted S. Warren
Офис компании "Microsoft". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и пытается продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные.
«
"Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества… Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления", - приводит издание слова источника в IT-отрасли.
Всего, по данным Ъ, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тысячи организаций.
Как сообщил газете источник среди дистрибуторов, спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему есть, а сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.
Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, сообщил газете директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ.
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ЭкономикаТехнологииСШАРоссияMicrosoft Corporation
 
 
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