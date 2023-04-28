Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишут СМИ
"Ъ": Microsoft предложила продлить лицензии на софт тысяче компаний в России
© AP Photo / Ted S. WarrenОфис компании "Microsoft"
© AP Photo / Ted S. Warren
Офис компании "Microsoft". Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и пытается продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные.
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"Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества… Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления", - приводит издание слова источника в IT-отрасли.
Всего, по данным Ъ, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тысячи организаций.
Как сообщил газете источник среди дистрибуторов, спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему есть, а сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.
Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, сообщил газете директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ.