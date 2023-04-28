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На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек - РИА Новости, 28.04.2023
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек
Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:06
2023-04-28T08:06
2023-04-28T08:06
происшествия
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россия
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БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева. По данным ведомства, выяснилось, что люди отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким и машина затонула. "Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы", - отметила Рязанцева.
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происшествия, алтайский край, россия, змеиногорский район
Происшествия, Алтайский край, Россия, Змеиногорский район
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек
В Алтайском крае вытащили из реки машину с телами трех человек внутри
БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева.
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"В реке Корболиха Змеиногорского района
был обнаружен автомобиль, внутри которого находились тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, выяснилось, что люди отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким и машина затонула.
"Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы", - отметила Рязанцева.
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