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На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек

На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек - РИА Новости, 28.04.2023

На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек

Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:06

2023-04-28T08:06

2023-04-28T08:06

происшествия

алтайский край

россия

змеиногорский район

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БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева. По данным ведомства, выяснилось, что люди отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким и машина затонула. "Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы", - отметила Рязанцева.

https://ria.ru/20230424/novorozhdennyy-1867254433.html

алтайский край

россия

змеиногорский район

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происшествия, алтайский край, россия, змеиногорский район