Рейтинг@Mail.ru
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/mashina-1868330684.html
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек - РИА Новости, 28.04.2023
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек
Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:06
2023-04-28T08:06
происшествия
алтайский край
россия
змеиногорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева. По данным ведомства, выяснилось, что люди отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким и машина затонула. "Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы", - отметила Рязанцева.
https://ria.ru/20230424/novorozhdennyy-1867254433.html
алтайский край
россия
змеиногорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия, змеиногорский район
Происшествия, Алтайский край, Россия, Змеиногорский район
На Алтае вытащили из реки машину с телами трех человек

В Алтайском крае вытащили из реки машину с телами трех человек внутри

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 28 апр - РИА Новости. Машину с телами трех человек внутри вытащили из реки в Алтайском крае, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева.
«
"В реке Корболиха Змеиногорского района был обнаружен автомобиль, внутри которого находились тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, выяснилось, что люди отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким и машина затонула.
"Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы", - отметила Рязанцева.
Автомобиль следственного комитета России на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
На московском шоссе Фрезер нашли тело новорожденного мальчика
24 апреля, 07:30
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияЗмеиногорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала