https://ria.ru/20230428/lukoyl-1868584328.html
"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае
"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае - РИА Новости, 28.04.2023
"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае
"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:45
2023-04-28T18:45
2023-04-28T19:29
экономика
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 апр - РИА Новости. "Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае, сообщил губернатор края Владимир Владимиров."Договорились с "Лукойлом", они выйдут на электростанцию, которую Enel, уходя, сказал: "Мы не будем строить". "Лукойл" подхватил этот проект и будет достраивать", - сказал Владимиров на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным в пятницу.Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки ПАО "Лукойл" получило 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", - 29,5%.В апреле 2023 года "ЭЛ5-Энерго" сообщила, что "Лукойл" увеличил прямую долю в компании до 56,44%.Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую ВЭС и Кольскую ВЭС (пока запущена первая очередь на 170 МВт, 84% от проектной мощности). Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,9 Гкал.ч - тепла.
https://ria.ru/20230427/inzhener-1868228638.html
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Экономика, Ставропольский край, Владимир Владимиров, ЛУКОЙЛ, Enel , Энел Россия, Михаил Мишустин, Россия
"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае
Губернатор Владимиров: "Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае