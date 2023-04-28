https://ria.ru/20230428/lukoyl-1868584328.html

"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае

"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае - РИА Новости, 28.04.2023

"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае

"Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:45

2023-04-28T18:45

2023-04-28T19:29

экономика

ставропольский край

владимир владимиров

лукойл

enel

энел россия

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 апр - РИА Новости. "Лукойл" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае, сообщил губернатор края Владимир Владимиров."Договорились с "Лукойлом", они выйдут на электростанцию, которую Enel, уходя, сказал: "Мы не будем строить". "Лукойл" подхватил этот проект и будет достраивать", - сказал Владимиров на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным в пятницу.Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки ПАО "Лукойл" получило 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", - 29,5%.В апреле 2023 года "ЭЛ5-Энерго" сообщила, что "Лукойл" увеличил прямую долю в компании до 56,44%.Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую ВЭС и Кольскую ВЭС (пока запущена первая очередь на 170 МВт, 84% от проектной мощности). Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,9 Гкал.ч - тепла.

https://ria.ru/20230427/inzhener-1868228638.html

https://ria.ru/20230424/dividendy-1867253977.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ставропольский край, владимир владимиров, лукойл, enel , энел россия, михаил мишустин, россия