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Лукашенко потребовал не повторять ошибок Украины - РИА Новости, 28.04.2023
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19:44 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/lukashenko-1868600901.html
Лукашенко потребовал не повторять ошибок Украины
Лукашенко потребовал не повторять ошибок Украины - РИА Новости, 28.04.2023
Лукашенко потребовал не повторять ошибок Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения устойчивости и безопасности страны необходима сильная экономика, и привел пример Украины,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:44
2023-04-28T19:44
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
гомельская область
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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения устойчивости и безопасности страны необходима сильная экономика, и привел пример Украины, где, по его мнению, ситуация начала развиваться негативно из-за потери управляемости в экономике и чрезмерных ожиданий от рыночных механизмов. "У них было все (на Украине – ред.). И в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. А началось все с того, (что – ред.) управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые руководители… И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того, чтобы найти виновных, начали русский язык, русскоязычное население давить, травить... Вот с чего начиналось", - заявил Лукашенко во время поездки в Гомельскую область Белоруссии в пятницу. Слова президента приводит его пресс-служба. Поэтому, подчеркнул он, Белоруссии крайне важно обеспечить сильную экономику. В этом случае можно сильно не переживать и за военную безопасность, уверен президент. Лукашенко подчеркнул приоритет экономики в обеспечении устойчивости и безопасности страны. "Поэтому я всегда говорю: дайте экономику, дайте мне социально-экономическое положение, и я с вас (чиновников – ред.) не буду спрашивать за оборону. Это особенно важно для вас. Вы же видите, что происходит... Поэтому экономика, мощь, единство людей - они не позволят развязать войну. Вот поэтому я с вас так жестоко и требую. Потому что лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230428/lukashenko-1868489374.html
https://ria.ru/20230428/belorussiya-1868439584.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, гомельская область
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Гомельская область
Лукашенко потребовал не повторять ошибок Украины

Лукашенко потребовал обеспечить сильную экономику, чтобы не повторить ошибок Украины

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения устойчивости и безопасности страны необходима сильная экономика, и привел пример Украины, где, по его мнению, ситуация начала развиваться негативно из-за потери управляемости в экономике и чрезмерных ожиданий от рыночных механизмов.
"У них было все (на Украине – ред.). И в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. А началось все с того, (что – ред.) управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые руководители… И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того, чтобы найти виновных, начали русский язык, русскоязычное население давить, травить... Вот с чего начиналось", - заявил Лукашенко во время поездки в Гомельскую область Белоруссии в пятницу. Слова президента приводит его пресс-служба.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать
Вчера, 15:30
Поэтому, подчеркнул он, Белоруссии крайне важно обеспечить сильную экономику. В этом случае можно сильно не переживать и за военную безопасность, уверен президент. Лукашенко подчеркнул приоритет экономики в обеспечении устойчивости и безопасности страны.
"Поэтому я всегда говорю: дайте экономику, дайте мне социально-экономическое положение, и я с вас (чиновников – ред.) не буду спрашивать за оборону. Это особенно важно для вас. Вы же видите, что происходит... Поэтому экономика, мощь, единство людей - они не позволят развязать войну. Вот поэтому я с вас так жестоко и требую. Потому что лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт", - добавил глава государства.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать
Вчера, 13:22
 
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