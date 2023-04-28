Лукашенко потребовал не повторять ошибок Украины
Лукашенко потребовал обеспечить сильную экономику, чтобы не повторить ошибок Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения устойчивости и безопасности страны необходима сильная экономика, и привел пример Украины, где, по его мнению, ситуация начала развиваться негативно из-за потери управляемости в экономике и чрезмерных ожиданий от рыночных механизмов.
"У них было все (на Украине – ред.). И в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. А началось все с того, (что – ред.) управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые руководители… И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того, чтобы найти виновных, начали русский язык, русскоязычное население давить, травить... Вот с чего начиналось", - заявил Лукашенко во время поездки в Гомельскую область Белоруссии в пятницу. Слова президента приводит его пресс-служба.
Поэтому, подчеркнул он, Белоруссии крайне важно обеспечить сильную экономику. В этом случае можно сильно не переживать и за военную безопасность, уверен президент. Лукашенко подчеркнул приоритет экономики в обеспечении устойчивости и безопасности страны.
"Поэтому я всегда говорю: дайте экономику, дайте мне социально-экономическое положение, и я с вас (чиновников – ред.) не буду спрашивать за оборону. Это особенно важно для вас. Вы же видите, что происходит... Поэтому экономика, мощь, единство людей - они не позволят развязать войну. Вот поэтому я с вас так жестоко и требую. Потому что лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт", - добавил глава государства.