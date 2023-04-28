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Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать - РИА Новости, 28.04.2023
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15:30 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/lukashenko-1868489374.html
Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать
Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать - РИА Новости, 28.04.2023
Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки заявил местным чиновникам, что пора "работать и забыть про санкции", а не оправдывать введенными... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:30
2023-04-28T15:30
экономика
белоруссия
гомельская область
гродно
александр лукашенко
ростсельмаш
беларуськалий
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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки заявил местным чиновникам, что пора "работать и забыть про санкции", а не оправдывать введенными ограничениями недоработки. "Работать, работать и забыть про санкции! Санкции - да, непросто, сложно. Но непросто "Беларуськалию", нефтеперерабатывающим заводам. Так вы что, занимаетесь этим? Нет. Этим занимаются в правительстве конкретные люди", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район Гомельской области и встречи с активом региона. Его слова приводит агентство Белта.Тем не менее, подчеркнул глава государства, и по этим подсанкционным товарам есть позитивная динамика. "И калийные удобрения пошли. Да, логистика немножко подорожала. Но продаем. Нефтепродукты только дай сейчас. А раньше боялись - некуда девать. Ну что мы не можем продать? Тракторы? Российский рынок свободный. Да, китайцы поджимают, хотят продать. Но пока мы конкурентоспособны. С "Ростсельмашем" нашли как-то контакты. Надо их развивать. Через "Ростсельмаш" работать", - сказал президент.Он обратил внимание, что во время его поездки в Гродно там чиновники подняли вопрос санкций и негативного влияния от них. "Да вы радуйтесь, что эти санкции ввели. Особенно аграрии. У нас страна немало получает от аграрного сектора. Везите, продавайте. Да, молоко большое в России пошло. Надо поконкурировать, не все просто. Ну так самим надо шевелиться где-то. У вас контакт со Смоленской, Псковской, Брянской областями. Да и дальше тоже - Белгород, Курск. Это наши люди. Работайте через них, им пытайтесь продать. Никто же сейчас не мешает. Надо договариваться", - подчеркнул Лукашенко.
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экономика, белоруссия, гомельская область, гродно, александр лукашенко, ростсельмаш, беларуськалий
Экономика, Белоруссия, Гомельская область, Гродно, Александр Лукашенко, Ростсельмаш, Беларуськалий
Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать

Президент Белоруссии Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки заявил местным чиновникам, что пора "работать и забыть про санкции", а не оправдывать введенными ограничениями недоработки.
"Работать, работать и забыть про санкции! Санкции - да, непросто, сложно. Но непросто "Беларуськалию", нефтеперерабатывающим заводам. Так вы что, занимаетесь этим? Нет. Этим занимаются в правительстве конкретные люди", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район Гомельской области и встречи с активом региона. Его слова приводит агентство Белта.
Тем не менее, подчеркнул глава государства, и по этим подсанкционным товарам есть позитивная динамика. "И калийные удобрения пошли. Да, логистика немножко подорожала. Но продаем. Нефтепродукты только дай сейчас. А раньше боялись - некуда девать. Ну что мы не можем продать? Тракторы? Российский рынок свободный. Да, китайцы поджимают, хотят продать. Но пока мы конкурентоспособны. С "Ростсельмашем" нашли как-то контакты. Надо их развивать. Через "Ростсельмаш" работать", - сказал президент.
Он обратил внимание, что во время его поездки в Гродно там чиновники подняли вопрос санкций и негативного влияния от них. "Да вы радуйтесь, что эти санкции ввели. Особенно аграрии. У нас страна немало получает от аграрного сектора. Везите, продавайте. Да, молоко большое в России пошло. Надо поконкурировать, не все просто. Ну так самим надо шевелиться где-то. У вас контакт со Смоленской, Псковской, Брянской областями. Да и дальше тоже - Белгород, Курск. Это наши люди. Работайте через них, им пытайтесь продать. Никто же сейчас не мешает. Надо договариваться", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Лукашенко считает, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию
Вчера, 14:31
 
ЭкономикаБелоруссияГомельская областьГродноАлександр ЛукашенкоРостсельмашБеларуськалий
 
 
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