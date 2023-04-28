Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать
Президент Белоруссии Лукашенко призвал чиновников забыть про санкции и работать
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки заявил местным чиновникам, что пора "работать и забыть про санкции", а не оправдывать введенными ограничениями недоработки.
"Работать, работать и забыть про санкции! Санкции - да, непросто, сложно. Но непросто "Беларуськалию", нефтеперерабатывающим заводам. Так вы что, занимаетесь этим? Нет. Этим занимаются в правительстве конкретные люди", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район Гомельской области и встречи с активом региона. Его слова приводит агентство Белта.
Тем не менее, подчеркнул глава государства, и по этим подсанкционным товарам есть позитивная динамика. "И калийные удобрения пошли. Да, логистика немножко подорожала. Но продаем. Нефтепродукты только дай сейчас. А раньше боялись - некуда девать. Ну что мы не можем продать? Тракторы? Российский рынок свободный. Да, китайцы поджимают, хотят продать. Но пока мы конкурентоспособны. С "Ростсельмашем" нашли как-то контакты. Надо их развивать. Через "Ростсельмаш" работать", - сказал президент.
Он обратил внимание, что во время его поездки в Гродно там чиновники подняли вопрос санкций и негативного влияния от них. "Да вы радуйтесь, что эти санкции ввели. Особенно аграрии. У нас страна немало получает от аграрного сектора. Везите, продавайте. Да, молоко большое в России пошло. Надо поконкурировать, не все просто. Ну так самим надо шевелиться где-то. У вас контакт со Смоленской, Псковской, Брянской областями. Да и дальше тоже - Белгород, Курск. Это наши люди. Работайте через них, им пытайтесь продать. Никто же сейчас не мешает. Надо договариваться", - подчеркнул Лукашенко.