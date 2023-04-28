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Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга - РИА Новости, 28.04.2023
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16:09 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/lizing-1868507379.html
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:09
2023-04-28T16:09
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) и на противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон обязывает лизингодателя вносить в реестр сведения о заключении договора лизинга не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, а не с даты заключения договора. На Федресурсе должны размещаться сведения о номере, дате заключения и сторонах договора, предмете лизинга, дате начала и окончания срока лизинга. В случае изменения опубликованных сведений информация об этом должна появиться на Федресурсе в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений в договор. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования. Он позволит избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или в лизинг либо продается для создания эффекта "добросовестного приобретения". Ведь на практике лизингополучатель после заключения договора нередко отказывается от него еще до передачи ему предмета лизинга. При этом запись на Федресурсе о заключении договора лизинга фактически вводит в заблуждение: отношения финансовой аренды еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил лизингополучателю, говорилось в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230428/bpla-1868310825.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга

Президент Путин подписал закон для пресечения недобросовестной конкуренции в сфере лизинга

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) и на противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон обязывает лизингодателя вносить в реестр сведения о заключении договора лизинга не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, а не с даты заключения договора. На Федресурсе должны размещаться сведения о номере, дате заключения и сторонах договора, предмете лизинга, дате начала и окончания срока лизинга.
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В случае изменения опубликованных сведений информация об этом должна появиться на Федресурсе в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений в договор.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.
Он позволит избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или в лизинг либо продается для создания эффекта "добросовестного приобретения".
Ведь на практике лизингополучатель после заключения договора нередко отказывается от него еще до передачи ему предмета лизинга. При этом запись на Федресурсе о заключении договора лизинга фактически вводит в заблуждение: отношения финансовой аренды еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил лизингополучателю, говорилось в пояснительной записке.
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