https://ria.ru/20230428/lizing-1868507379.html
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:09
2023-04-28T16:09
2023-04-28T16:09
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) и на противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон обязывает лизингодателя вносить в реестр сведения о заключении договора лизинга не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, а не с даты заключения договора. На Федресурсе должны размещаться сведения о номере, дате заключения и сторонах договора, предмете лизинга, дате начала и окончания срока лизинга. В случае изменения опубликованных сведений информация об этом должна появиться на Федресурсе в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений в договор. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования. Он позволит избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или в лизинг либо продается для создания эффекта "добросовестного приобретения". Ведь на практике лизингополучатель после заключения договора нередко отказывается от него еще до передачи ему предмета лизинга. При этом запись на Федресурсе о заключении договора лизинга фактически вводит в заблуждение: отношения финансовой аренды еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил лизингополучателю, говорилось в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230428/bpla-1868310825.html
https://ria.ru/20221215/lizing-1838920841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга
Президент Путин подписал закон для пресечения недобросовестной конкуренции в сфере лизинга
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) и на противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон обязывает лизингодателя вносить в реестр сведения о заключении договора лизинга не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, а не с даты заключения договора. На Федресурсе должны размещаться сведения о номере, дате заключения и сторонах договора, предмете лизинга, дате начала и окончания срока лизинга.
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В случае изменения опубликованных сведений информация об этом должна появиться на Федресурсе в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений в договор.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.
Он позволит избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или в лизинг либо продается для создания эффекта "добросовестного приобретения".
Ведь на практике лизингополучатель после заключения договора нередко отказывается от него еще до передачи ему предмета лизинга. При этом запись на Федресурсе о заключении договора лизинга фактически вводит в заблуждение: отношения финансовой аренды еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил лизингополучателю, говорилось в пояснительной записке.
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