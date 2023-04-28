https://ria.ru/20230428/lizing-1868507379.html

Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга

Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:09

2023-04-28T16:09

2023-04-28T16:09

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) и на противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон обязывает лизингодателя вносить в реестр сведения о заключении договора лизинга не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, а не с даты заключения договора. На Федресурсе должны размещаться сведения о номере, дате заключения и сторонах договора, предмете лизинга, дате начала и окончания срока лизинга. В случае изменения опубликованных сведений информация об этом должна появиться на Федресурсе в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений в договор. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования. Он позволит избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или в лизинг либо продается для создания эффекта "добросовестного приобретения". Ведь на практике лизингополучатель после заключения договора нередко отказывается от него еще до передачи ему предмета лизинга. При этом запись на Федресурсе о заключении договора лизинга фактически вводит в заблуждение: отношения финансовой аренды еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил лизингополучателю, говорилось в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230428/bpla-1868310825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, экономика