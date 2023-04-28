https://ria.ru/20230428/lekarstva-1868551604.html
Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для животных
Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для животных - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для животных
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для людей при лечении животных. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:18
2023-04-28T17:18
2023-04-28T17:18
россия
общество
животные
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для людей при лечении животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия"). Закон предусматривает упрощенную процедуру государственной регистрации лекарств для ветеринарного применения, используемых для лечения домашних животных. Так, документ дает возможность фармкомпаниям регистрировать препараты не только для медицинского применения, но и для ветеринарного. Ранее Бурматов отмечал, что реестр лекарственных средств содержит порядка 2 тысяч препаратов для животных, для медицинского применения - около 18 тысяч, в связи с чем ветеринары сильно ограничены в практике использования лекарств. Более того, по словам депутата, ветеринары часто могут нарушать закон, используя человеческие лекарства для лечения животных, а производителям медицинских лекарств просто невыгодно проходить всю процедуру регистрации препаратов для ветеринарного применения, а также адаптировать производственные процессы. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230428/farmatsevty-1868545056.html
https://ria.ru/20230417/veterinary-1865804107.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, животные, владимир путин
Россия, Общество, Животные, Владимир Путин
Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для животных
Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для людей при лечении животных
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
об упрощении использования лекарств для людей при лечении животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов
("Единая Россия").
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Закон предусматривает упрощенную процедуру государственной регистрации лекарств для ветеринарного применения, используемых для лечения домашних животных. Так, документ дает возможность фармкомпаниям регистрировать препараты не только для медицинского применения, но и для ветеринарного.
Ранее Бурматов отмечал, что реестр лекарственных средств содержит порядка 2 тысяч препаратов для животных, для медицинского применения - около 18 тысяч, в связи с чем ветеринары сильно ограничены в практике использования лекарств. Более того, по словам депутата, ветеринары часто могут нарушать закон, используя человеческие лекарства для лечения животных, а производителям медицинских лекарств просто невыгодно проходить всю процедуру регистрации препаратов для ветеринарного применения, а также адаптировать производственные процессы.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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