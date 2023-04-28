https://ria.ru/20230428/lekarstva-1868551604.html

Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для животных

Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для животных - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для животных

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для людей при лечении животных. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:18

2023-04-28T17:18

2023-04-28T17:18

россия

общество

животные

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734700300_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_7855f0287402c9237027ffec9516db13.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении использования лекарств для людей при лечении животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия"). Закон предусматривает упрощенную процедуру государственной регистрации лекарств для ветеринарного применения, используемых для лечения домашних животных. Так, документ дает возможность фармкомпаниям регистрировать препараты не только для медицинского применения, но и для ветеринарного. Ранее Бурматов отмечал, что реестр лекарственных средств содержит порядка 2 тысяч препаратов для животных, для медицинского применения - около 18 тысяч, в связи с чем ветеринары сильно ограничены в практике использования лекарств. Более того, по словам депутата, ветеринары часто могут нарушать закон, используя человеческие лекарства для лечения животных, а производителям медицинских лекарств просто невыгодно проходить всю процедуру регистрации препаратов для ветеринарного применения, а также адаптировать производственные процессы. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230428/farmatsevty-1868545056.html

https://ria.ru/20230417/veterinary-1865804107.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, животные, владимир путин