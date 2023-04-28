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Курс евро опустился ниже 88 рублей - РИА Новости, 28.04.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:39 28.04.2023 (обновлено: 14:05 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/kurs-1868444799.html
Курс евро опустился ниже 88 рублей
Курс евро опустился ниже 88 рублей - РИА Новости, 28.04.2023
Курс евро опустился ниже 88 рублей
Курс рубля после короткой паузы после объявления итогов заседания решении ЦБ РФ возобновил рост: евро уже дешевле 88 рублей, впервые с 6 апреля, курс доллара -... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:39
2023-04-28T14:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
валюта
динамика курсов валют
курс рубля
курс доллара
доллар
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс рубля после короткой паузы после объявления итогов заседания решении ЦБ РФ возобновил рост: евро уже дешевле 88 рублей, впервые с 6 апреля, курс доллара - ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск падает на 1,35 рубля, до 79,98 рубля, евро - на 1,87 рубля, до 87,85 рубля, юаня – на 17 копеек, до 11,53 рубля.Минутами ранее доллар максимально дешевел до 79,91 рубля, евро - до 87,77 рубля. Это минимумы с 6 апреля.ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.
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евро, экономика, валюта, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, доллар, юань, рубль, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Экономика, Валюта, Динамика курсов валют, Курс рубля, Курс доллара, Доллар, Юань, Рубль, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Курс евро опустился ниже 88 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс рубля после короткой паузы после объявления итогов заседания решении ЦБ РФ возобновил рост: евро уже дешевле 88 рублей, впервые с 6 апреля, курс доллара - ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск падает на 1,35 рубля, до 79,98 рубля, евро - на 1,87 рубля, до 87,85 рубля, юаня – на 17 копеек, до 11,53 рубля.
Минутами ранее доллар максимально дешевел до 79,91 рубля, евро - до 87,77 рубля. Это минимумы с 6 апреля.
ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроЭкономикаВалютаДинамика курсов валютКурс рубляКурс доллараДолларЮаньРубльРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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