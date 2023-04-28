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Курс евро опустился ниже 88 рублей

Курс евро опустился ниже 88 рублей - РИА Новости, 28.04.2023

Курс евро опустился ниже 88 рублей

Курс рубля после короткой паузы после объявления итогов заседания решении ЦБ РФ возобновил рост: евро уже дешевле 88 рублей, впервые с 6 апреля, курс доллара -... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:39

2023-04-28T13:39

2023-04-28T14:05

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс рубля после короткой паузы после объявления итогов заседания решении ЦБ РФ возобновил рост: евро уже дешевле 88 рублей, впервые с 6 апреля, курс доллара - ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск падает на 1,35 рубля, до 79,98 рубля, евро - на 1,87 рубля, до 87,85 рубля, юаня – на 17 копеек, до 11,53 рубля.Минутами ранее доллар максимально дешевел до 79,91 рубля, евро - до 87,77 рубля. Это минимумы с 6 апреля.ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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