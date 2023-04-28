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Курс евро опустился ниже 89 рублей
Курс евро опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 28.04.2023
Курс евро опустился ниже 89 рублей
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:32
2023-04-28T11:32
2023-04-28T11:46
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 11.40 мск курс евро снижается на 55 копеек, до 89,17 рубля, а минутами ранее опускался до 88,9875 рубля.Курс доллара при этом снижается на 17 копеек, до 81,17 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,69 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Курс евро опустился ниже 89 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля