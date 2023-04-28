https://ria.ru/20230428/kurs-1868392937.html

Курс евро опустился ниже 89 рублей

Курс евро опустился ниже 89 рублей - РИА Новости, 28.04.2023

Курс евро опустился ниже 89 рублей

Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:32

2023-04-28T11:32

2023-04-28T11:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

евро

россия

валюта

курс рубля

курс доллара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840246924_0:70:3061:1792_1920x0_80_0_0_db1486c308e35bb917db6af1ade4baf9.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.К 11.40 мск курс евро снижается на 55 копеек, до 89,17 рубля, а минутами ранее опускался до 88,9875 рубля.Курс доллара при этом снижается на 17 копеек, до 81,17 рубля, юаня - на 2 копейки, до 11,69 рубля.

https://ria.ru/20230428/vklady-1868394707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, московская биржа, евро, россия, валюта, курс рубля, курс доллара, доллар, юань, рубль, динамика курсов валют