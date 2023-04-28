https://ria.ru/20230428/kurgan-1868327327.html

В Курганской области ликвидировали угрозу лесных пожаров

В Курганской области ликвидировали угрозу лесных пожаров - РИА Новости, 28.04.2023

В Курганской области ликвидировали угрозу лесных пожаров

Угроза от природных пожаров населенным пунктам Курганской области в настоящее время снята, всего на борьбе с возгораниями в регионе заняты 438 человек, сообщил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T07:21

2023-04-28T07:21

2023-04-28T08:24

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вадим шумков

россия

курган

ми-8 амтш

бе-200

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Угроза от природных пожаров населенным пунктам Курганской области в настоящее время снята, всего на борьбе с возгораниями в регионе заняты 438 человек, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону."В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. В регион прибыли дополнительные силы МЧС России - аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра… Общая группировка сил и средств, сосредоточенная для борьбы с природными пожарами, составляет 438 человек и 122 единицы техники", - говорится в сообщении.В пятницу утром в регионе приземлился самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, уточняется в сообщении.Работа группировок и авиации (вертолета Ми-8, самолётов Ил -76 и амфибии Бе-200 ЧС) спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах, поясняется в сообщении.Глава региона Вадим Шумков в пятницу пояснил, что продолжается работа с пожаром, зашедшим с соседней территории, в Шатровском округе, также идет работа с большим ландшафтным пожаром в Мишкинском округе."Привлекаем работников заводов на дотушивание и проливку вдоль дорог под Утяком и за "Курганстальмостом". Угроза населенным пунктам региона снята. Начальник управления МЧС с аэропортом координирует работу авиации. Не жгите ничего. Везде сухая трава, как порох. Помогайте нам помочь вам", - написал он в своем Telegram-канале.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 поврежденных строениях. В 03.50 (01.50 мск) 28 апреля объявлена ликвидация открытого горения в деревне Логоушка. Шла эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.Как сообщал Шумков, по предварительным данным, есть один погибший - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868327961.html

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868306047.html

https://ria.ru/20230428/pozhary-1868313407.html

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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вадим шумков, россия, курган, ми-8 амтш, бе-200, природные пожары в россии