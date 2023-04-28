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Кураев прокомментировал лишение сана - РИА Новости, 28.04.2023
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Религия
 
18:07 28.04.2023 (обновлено: 18:11 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/kuraev-1868572226.html
Кураев прокомментировал лишение сана
Кураев прокомментировал лишение сана - РИА Новости, 28.04.2023
Кураев прокомментировал лишение сана
Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев сказал РИА Новости, что не знает, почему патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил снять мораторий на лишение его... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:07
2023-04-28T18:11
религия
москва
андрей кураев
россия
религия
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев сказал РИА Новости, что не знает, почему патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил снять мораторий на лишение его сана именно 28 апреля, но не исключает возможности того, что это связано с годовщиной патриаршего указа о запрете его в служении, датированного 28 апреля 2020 года."Только с сегодняшнего дня эта апелляция становится технически возможной, потому что апелляцию можно подавать только на существующее, принятое юридическое решение. Поскольку до сегодняшнего дня оно отсутствовало, апеллировать было не на что. Теперь такая техническая возможность появляется, можно подать апелляцию Вселенскому патриарху. Полагаю, что она будет принята и рассмотрена скорее в мою пользу. Но из того, что эта возможность есть, не следует, что я ею воспользуюсь. В частности потому, что непонятно, что потом с этим решением делать: у Вселенского патриархата все равно ведь нет своих храмов в России", – добавил он. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.Зампред Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, рассматривавший дело Кураева в 2021 году, в разговоре с РИА Новости назвал это решение ожидаемым.
https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html
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москва, андрей кураев, россия, религия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Андрей Кураев, Россия, Религия, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Кураев прокомментировал лишение сана

Кураев допустил обращение к патриарху Константинопольскому Варфоломею после лишения сана

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Кураев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев сказал РИА Новости, что не знает, почему патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил снять мораторий на лишение его сана именно 28 апреля, но не исключает возможности того, что это связано с годовщиной патриаршего указа о запрете его в служении, датированного 28 апреля 2020 года.
«
"Естественно, патриарх Кирилл хозяин своего моратория, и в любую минуту, когда пожелал бы, мог его снять. Почему решил именно сегодня – не знаю, но действительно ровно три года назад он издал свой первый указ об отдаче меня под суд. Может быть, поэтому – вспомнилось ему, и он решил вернуться ко мне. Но со стороны патриарха этого пояснения не было, поэтому только догадки", – сказал Кураев.
"Только с сегодняшнего дня эта апелляция становится технически возможной, потому что апелляцию можно подавать только на существующее, принятое юридическое решение. Поскольку до сегодняшнего дня оно отсутствовало, апеллировать было не на что. Теперь такая техническая возможность появляется, можно подать апелляцию Вселенскому патриарху. Полагаю, что она будет принята и рассмотрена скорее в мою пользу. Но из того, что эта возможность есть, не следует, что я ею воспользуюсь. В частности потому, что непонятно, что потом с этим решением делать: у Вселенского патриархата все равно ведь нет своих храмов в России", – добавил он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.
Зампред Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, рассматривавший дело Кураева в 2021 году, в разговоре с РИА Новости назвал это решение ожидаемым.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Кураева оштрафовали за дискредитацию армии
23 августа 2022, 15:49
 
РелигияМоскваАндрей КураевРоссияРелигияОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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