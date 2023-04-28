Кураева лишили священного сана
Патриарх Кирилл подписал указ о лишении протодиакона Кураева сана за отсутствие покаяния
Андрей Кураев. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния, следует из указа, опубликованного на сайте Московской епархии.
В документе напоминается, что более чем два года Епархиальный суд Москвы постановил извергнуть Кураева из священного сана, но патриарх Кирилл наложил на это решение мораторий, чтобы дать протодиакону время для "переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".
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"В связи с тем, что <…> вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность — настоящим прекращается действие упомянутого моратория, и <…> вы извергаетесь из священного сана", — говорится в указе.
Епархиальный суд постановил лишить Кураева сана 29 декабря 2020 года, а 4 марта 2021-го подтвердил это решение, отказавшись пересмотреть приговор. Причиной назвался "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности" Кураева, а также то, что он публично оскорбил память протоиерея Александра Агейкина, умершего от последствий COVID-19, грубо высказавшись о нем в "Живом журнале" в день его кончины.