https://ria.ru/20230428/kuraev-1868536572.html

Кураева лишили священного сана

Кураева лишили священного сана - РИА Новости, 28.04.2023

Кураева лишили священного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:48

2023-04-28T16:48

2023-04-28T18:30

религия

андрей кураев

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния, следует из указа, опубликованного на сайте Московской епархии.В документе напоминается, что более чем два года Епархиальный суд Москвы постановил извергнуть Кураева из священного сана, но патриарх Кирилл наложил на это решение мораторий, чтобы дать протодиакону время для "переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".Епархиальный суд постановил лишить Кураева сана 29 декабря 2020 года, а 4 марта 2021-го подтвердил это решение, отказавшись пересмотреть приговор. Причиной назвался "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности" Кураева, а также то, что он публично оскорбил память протоиерея Александра Агейкина, умершего от последствий COVID-19, грубо высказавшись о нем в "Живом журнале" в день его кончины.

https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

андрей кураев, религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия