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Кураева лишили священного сана - РИА Новости, 28.04.2023
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Религия
 
16:48 28.04.2023 (обновлено: 18:30 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/kuraev-1868536572.html
Кураева лишили священного сана
Кураева лишили священного сана - РИА Новости, 28.04.2023
Кураева лишили священного сана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:48
2023-04-28T18:30
религия
андрей кураев
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния, следует из указа, опубликованного на сайте Московской епархии.В документе напоминается, что более чем два года Епархиальный суд Москвы постановил извергнуть Кураева из священного сана, но патриарх Кирилл наложил на это решение мораторий, чтобы дать протодиакону время для "переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".Епархиальный суд постановил лишить Кураева сана 29 декабря 2020 года, а 4 марта 2021-го подтвердил это решение, отказавшись пересмотреть приговор. Причиной назвался "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности" Кураева, а также то, что он публично оскорбил память протоиерея Александра Агейкина, умершего от последствий COVID-19, грубо высказавшись о нем в "Живом журнале" в день его кончины.
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андрей кураев, религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Религия, Андрей Кураев, Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Кураева лишили священного сана

Патриарх Кирилл подписал указ о лишении протодиакона Кураева сана за отсутствие покаяния

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Кураев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния, следует из указа, опубликованного на сайте Московской епархии.
В документе напоминается, что более чем два года Епархиальный суд Москвы постановил извергнуть Кураева из священного сана, но патриарх Кирилл наложил на это решение мораторий, чтобы дать протодиакону время для "переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".
«

"В связи с тем, что <…> вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность — настоящим прекращается действие упомянутого моратория, и <…> вы извергаетесь из священного сана", — говорится в указе.

Епархиальный суд постановил лишить Кураева сана 29 декабря 2020 года, а 4 марта 2021-го подтвердил это решение, отказавшись пересмотреть приговор. Причиной назвался "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности" Кураева, а также то, что он публично оскорбил память протоиерея Александра Агейкина, умершего от последствий COVID-19, грубо высказавшись о нем в "Живом журнале" в день его кончины.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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РелигияАндрей КураевРелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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