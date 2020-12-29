https://ria.ru/20201229/kuraev-1591467669.html

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, теперь решение должен утвердить патриарх Кирилл, заявили в Московской городской епархии. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:51

2020-12-29T19:51

2020-12-29T20:54

религия и мировоззрение

андрей кураев

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, теперь решение должен утвердить патриарх Кирилл, заявили в Московской городской епархии.Как отмечается в сообщении, 21 апреля Кураев опубликовал в блоге оскорбительную характеристику на настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, умершего в тот день от последствий коронавируса."Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола", — информирует епархия.Московский Епархиальный суд также констатировал, что Кураев не изменил характер своей деятельности "после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году".Согласно положению о церковном суде, протодиакона трижды вызывали в церковный суд в установленном порядке: лишь в одном из случаев причину его отказа прибыть признали уважительной (состояние здоровья). Его вызвали в четвертый раз, заседание суда было запланировано на 29 декабря. В ответ на это 25 декабря Кураев направил по электронной почте сообщение с просьбой "перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии". Утром во вторник протодиакон направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд."Учитывая отказ прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке", — отметили в епархии.Решение о лишении сана вступит в силу, если его утвердит правящий архиерей Москвы — патриарх Московский и всея Руси. До этого в установленный срок оно может быть обжаловано.В последние годы Кураев резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. Ранее патриарх Кирилл подписал указ, которым временно запретил Кураева в служении "в связи с публичным оскорблением памяти" протоиерея Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".

https://ria.ru/20200929/kuraev-1577968972.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565341924.html

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андрей кураев, русская православная церковь, москва