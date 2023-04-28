https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

Новые рейсы и правила отдыха на Кубе: что делать на Острове свободы летом

Новые рейсы и правила отдыха на Кубе: что делать на Острове свободы летом - РИА Новости, 28.04.2023

Новые рейсы и правила отдыха на Кубе: что делать на Острове свободы летом

Традиционно зимнее направление становится и летним. Рейсов все больше, россияне активно интересуются Островом свободы. Да, жара — но прямой перелет, Карибский... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:00

2023-04-28T09:04

туризм

маршруты - туризм

туризм

туристы

куба

варадеро

гавана

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Традиционно зимнее направление становится и летним. Рейсов все больше, россияне активно интересуются Островом свободы. Да, жара — но прямой перелет, Карибский бассейн, путешественников меньше, можно пользоваться картой "Мир". Наличные, впрочем, тоже не помешают. Об отдыхе на Кубе в теплое время года, необычных экскурсиях, ресторанах и сувенирах — в материале РИА Новости.Летим — выбор естьС 22 мая на курорт Варадеро будет выполняться четыре полета в неделю, хотя планировали два. На Кайо-Коко — два раза. Рейсы на крыльях авиакомпании Nordwind собираются использовать четыре крупных туроператора.Российские путешественники охотно едут на Остров свободы. Несмотря на то что добраться можно только из Москвы, столичных жителей, по данным "Слетать.ру", среди пассажиров — всего четверть. На Кубу стремятся петербуржцы, жители Брянска, других городов."Наибольшей популярностью пользуются путевки с проживанием на Варадеро — на их долю приходится 76,8 процента продаж, на Кайо-Коко планируют отправиться около 12 процентов путешественников", — уточняют в сервисе поиска, сравнения и продажи туров. Первый курорт более активный, да и Гавана недалеко — около 140 километров. Второй идеален для спокойного пляжного отдыха.По цене ТурцииАТОР приводит такие цифры: PEGAS Touristik предлагает путевки с вылетом 19 июня на 11 ночей в отель категории "четыре звезды плюс" (система "все включено") стоимостью от 207 тысяч рублей на двоих.У "Интуриста" тур на девять ночей с вылетом 12 июня в гостиницу "три звезды" обойдется примерно в 198 тысяч рублей на двоих. А "четверку" на Варадеро от FUN&SUN с вылетом 21 июня на семь ночей ("все включено") можно забронировать от 216 тысяч за двоих.Средний чек на отдых в стране — 229 тысяч рублей.Эти цифры подтверждают и туроператоры, но за "комфорт плюс" придется доплатить. "На Кубе летом традиционно низкий сезон, сейчас стоимость на двух взрослых — от 187 тысяч на девять ночей — например, в Be Live Experience Varadero категории "четыре звезды" (Варадеро), — рассказывают в FUN&SUN. — Для отдыха с комфортом в Royalton Hicacos (Adults Only) категории "пять звезд" в июне понадобится от 277 тысяч рублей"."Все включено" и лобстер-лангустБольшинство туристов (свыше 95 процентов заявок, по данным "Слетать.ру") выбирают питание по системе "все включено". Но тут не все так просто, как, например, в Турции."На мой взгляд, еда — самый слабый аспект отдыха на Кубе, — говорит автор канала "Раскрываем меню" в "Дзен" гастроблогер Юлия, которая недавно вернулась с Острова свободы. — Сказываются десятилетия под санкциями, нет привычных нам вкусных овощей, хороших поварских школ. Мясо, птицу, рыбу сильно пережаривают и пересушивают".Она предупреждает: если вы гурман, то кубинская еда вас разочарует. Но добавляет, что обычно не за тем туристы едут в эту страну. "Главный "продукт", который стоит попробовать на Кубе, — лобстер, который на самом деле лангуст, но в меню он с вероятностью 99 процентов будет называться лобстером", — объясняет Юлия.Гастроблогер рекомендует несколько мест на самом популярном Варадеро. "В кафе-баре La Vaca Rosada ("Розовая корова"), расположенном в тихом переулочке на крыше двухэтажного жилого дома, отличная кесадилья, классический лобстер на гриле и божественный коктейль кайпиринья, — перечисляет она. — Кафе-бар Floridita — точная копия знаменитого хемингуэевского бара в Гаване". Заказать там, по ее словам, обязательно нужно коктейль дайкири (говорят, Эрнест Хемингуэй за раз выпивал 12-13 двойных) и лобстера-лангустина во фритюре.Можно найти и кусочек Италии на Кубе: домашний ресторанчик на четыре столика Paladar Nonna Tina. В Varadero 60, по словам Юлии, отличное карпаччо из осьминога, в ресторане Surf&Turf — лобстер со стейком, там же большая винная карта. Хотя главный напиток, конечно, ром. Не во всех ресторанах и барах легко найти свободные места, но летом это проще — несезон.Тайфуны, ураганы, карнавалы"Летом на Кубе очень жарко. Температура может достигать 40 градусов. Пляжный отдых — такой же, как и в другое время года, — рассказывают Алла и Мария, команда гидов на Кубе. — В это время у нас меньше туристов, чем осенью и зимой. Особенно "слабый" — июнь".По их словам, "низкий сезон" начинается примерно с апреля и длится до середины октября. В мае становится жарче, идут ливни — сильные, но кратковременные. В июне дождей больше, зато серферам хорошо: дуют ветра. В июле, августе — жарко, душно, дожди, тайфуны. Более того, сезон ураганов в Карибском море — с 1 июня по 30 ноября, но вовсе не обязательно, что на отдыхе застанет непогода. Лето — время праздников и карнавалов. Так, 14 июня — день рождения Эрнесто Че Гевары, в июле-августе — День национального восстания, Праздник культуры карибских народов, карнавал в Сантьяго-де-Куба, Гаванский карнавал.На Кубе нельзя без катаний на ретрокабриолете, посещения Гаваны, шоу "Тропикана", древнего города Тринидад, Сьенфуэгоса."Летом мы предлагаем те же экскурсии, что и в другое время года, — уточняют Алла и Мария. — На первом месте, конечно, Гавана. У нас есть несколько вариантов посещения столицы — по интересам и финансовым возможностям".Например, Гавана Че Гевары, Хемингуэя — вечерняя, дневная. Еще можно посетить Долину Виньялес, чей ландшафт в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть экскурсии в индейскую деревню Гуама. В программу, объединяющую ее и Карибское море, входит сюрприз для тех, кто ностальгирует по СССР: колхоз имени В. И. Ленина.Какие деньги взять с собойНаличные на Кубе понадобятся, хотя с марта там начали принимать карты "Мир": и в ресторан сходить, и на экскурсию, и сувениры купить. Пока наш "пластик" в ходу только в Гаване, можно снимать купюры в банкоматах. Карты, выпущенные не в России, работают."Доллары на Кубе запрещены, но их принимают местные магазинчики, сувенирные лавки, — объясняют в FUN&SUN. — В отеле валютой не расплатиться, просят преимущественно карты. Так что с собой можно взять наличные евро, лучше мелкие купюры". Покупая сувениры, не забудьте об ограничениях: два литра крепких напитков и 50 сигар.

https://ria.ru/20230329/kuba-1861409892.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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