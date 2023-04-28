Новые рейсы и правила отдыха на Кубе: что делать на Острове свободы летом
© iStock.com / Gerardo HuitrónКубинские танцоры в Варадеро
© iStock.com / Gerardo Huitrón
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Традиционно зимнее направление становится и летним. Рейсов все больше, россияне активно интересуются Островом свободы. Да, жара — но прямой перелет, Карибский бассейн, путешественников меньше, можно пользоваться картой "Мир". Наличные, впрочем, тоже не помешают. Об отдыхе на Кубе в теплое время года, необычных экскурсиях, ресторанах и сувенирах — в материале РИА Новости.
Летим — выбор есть
С 22 мая на курорт Варадеро будет выполняться четыре полета в неделю, хотя планировали два. На Кайо-Коко — два раза. Рейсы на крыльях авиакомпании Nordwind собираются использовать четыре крупных туроператора.
Российские путешественники охотно едут на Остров свободы. Несмотря на то что добраться можно только из Москвы, столичных жителей, по данным "Слетать.ру", среди пассажиров — всего четверть. На Кубу стремятся петербуржцы, жители Брянска, других городов.
© iStock.com / Daniel AvramВарадеро, Куба
Варадеро, Куба
© iStock.com / Daniel Avram
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© AP Photo / Ismael FranciscoТуристы на пляже в Варадеро
Туристы на пляже в Варадеро
© AP Photo / Ismael Francisco
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Варадеро, Куба
© iStock.com / Daniel Avram
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Туристы на пляже в Варадеро
© AP Photo / Ismael Francisco
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"Наибольшей популярностью пользуются путевки с проживанием на Варадеро — на их долю приходится 76,8 процента продаж, на Кайо-Коко планируют отправиться около 12 процентов путешественников", — уточняют в сервисе поиска, сравнения и продажи туров. Первый курорт более активный, да и Гавана недалеко — около 140 километров. Второй идеален для спокойного пляжного отдыха.
По цене Турции
АТОР приводит такие цифры: PEGAS Touristik предлагает путевки с вылетом 19 июня на 11 ночей в отель категории "четыре звезды плюс" (система "все включено") стоимостью от 207 тысяч рублей на двоих.
У "Интуриста" тур на девять ночей с вылетом 12 июня в гостиницу "три звезды" обойдется примерно в 198 тысяч рублей на двоих. А "четверку" на Варадеро от FUN&SUN с вылетом 21 июня на семь ночей ("все включено") можно забронировать от 216 тысяч за двоих.
© iStock.com / BrunoMedleyМужчина на пляже в Варадеро, Куба
Мужчина на пляже в Варадеро, Куба
© iStock.com / BrunoMedley
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© iStock.com / NikadaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
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© Pixabay / Pixabay/maxos_dimОстров Кайо-Коко на Кубе
Остров Кайо-Коко на Кубе
© Pixabay / Pixabay/maxos_dim
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Мужчина на пляже в Варадеро, Куба
© iStock.com / BrunoMedley
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Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
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Остров Кайо-Коко на Кубе
© Pixabay / Pixabay/maxos_dim
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Средний чек на отдых в стране — 229 тысяч рублей.
Эти цифры подтверждают и туроператоры, но за "комфорт плюс" придется доплатить. "На Кубе летом традиционно низкий сезон, сейчас стоимость на двух взрослых — от 187 тысяч на девять ночей — например, в Be Live Experience Varadero категории "четыре звезды" (Варадеро), — рассказывают в FUN&SUN. — Для отдыха с комфортом в Royalton Hicacos (Adults Only) категории "пять звезд" в июне понадобится от 277 тысяч рублей".
"Все включено" и лобстер-лангуст
Большинство туристов (свыше 95 процентов заявок, по данным "Слетать.ру") выбирают питание по системе "все включено". Но тут не все так просто, как, например, в Турции.
"На мой взгляд, еда — самый слабый аспект отдыха на Кубе, — говорит автор канала "Раскрываем меню" в "Дзен" гастроблогер Юлия, которая недавно вернулась с Острова свободы. — Сказываются десятилетия под санкциями, нет привычных нам вкусных овощей, хороших поварских школ. Мясо, птицу, рыбу сильно пережаривают и пересушивают".
Она предупреждает: если вы гурман, то кубинская еда вас разочарует. Но добавляет, что обычно не за тем туристы едут в эту страну. "Главный "продукт", который стоит попробовать на Кубе, — лобстер, который на самом деле лангуст, но в меню он с вероятностью 99 процентов будет называться лобстером", — объясняет Юлия.
© iStock.com / ALLEKOВареный лангуст с овощами и топленым маслом
© iStock.com / ALLEKO
Вареный лангуст с овощами и топленым маслом
Гастроблогер рекомендует несколько мест на самом популярном Варадеро. "В кафе-баре La Vaca Rosada ("Розовая корова"), расположенном в тихом переулочке на крыше двухэтажного жилого дома, отличная кесадилья, классический лобстер на гриле и божественный коктейль кайпиринья, — перечисляет она. — Кафе-бар Floridita — точная копия знаменитого хемингуэевского бара в Гаване". Заказать там, по ее словам, обязательно нужно коктейль дайкири (говорят, Эрнест Хемингуэй за раз выпивал 12-13 двойных) и лобстера-лангустина во фритюре.
Можно найти и кусочек Италии на Кубе: домашний ресторанчик на четыре столика Paladar Nonna Tina. В Varadero 60, по словам Юлии, отличное карпаччо из осьминога, в ресторане Surf&Turf — лобстер со стейком, там же большая винная карта. Хотя главный напиток, конечно, ром. Не во всех ресторанах и барах легко найти свободные места, но летом это проще — несезон.
Тайфуны, ураганы, карнавалы
"Летом на Кубе очень жарко. Температура может достигать 40 градусов. Пляжный отдых — такой же, как и в другое время года, — рассказывают Алла и Мария, команда гидов на Кубе. — В это время у нас меньше туристов, чем осенью и зимой. Особенно "слабый" — июнь".
По их словам, "низкий сезон" начинается примерно с апреля и длится до середины октября.
© iStock.com / LanaCanadaМужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / LanaCanada
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
В мае становится жарче, идут ливни — сильные, но кратковременные. В июне дождей больше, зато серферам хорошо: дуют ветра. В июле, августе — жарко, душно, дожди, тайфуны. Более того, сезон ураганов в Карибском море — с 1 июня по 30 ноября, но вовсе не обязательно, что на отдыхе застанет непогода.
Лето — время праздников и карнавалов. Так, 14 июня — день рождения Эрнесто Че Гевары, в июле-августе — День национального восстания, Праздник культуры карибских народов, карнавал в Сантьяго-де-Куба, Гаванский карнавал.
© Depositphotos.com / duha127Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
© Depositphotos.com / duha127
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© iStock.com / Oleg ElkovКубинские женщины в традиционной одежде на улице Старой Гаваны
Кубинские женщины в традиционной одежде на улице Старой Гаваны
© iStock.com / Oleg Elkov
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© iStock.com / torukojinУчастники карнавала в Сантьяго-де-Куба
Участники карнавала в Сантьяго-де-Куба
© iStock.com / torukojin
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© iStock.com / IulianUУчастники карнавала в Гаване, Куба
Участники карнавала в Гаване, Куба
© iStock.com / IulianU
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Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
© Depositphotos.com / duha127
1 из 4
Кубинские женщины в традиционной одежде на улице Старой Гаваны
© iStock.com / Oleg Elkov
2 из 4
Участники карнавала в Сантьяго-де-Куба
© iStock.com / torukojin
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Участники карнавала в Гаване, Куба
© iStock.com / IulianU
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На Кубе нельзя без катаний на ретрокабриолете, посещения Гаваны, шоу "Тропикана", древнего города Тринидад, Сьенфуэгоса.
"Летом мы предлагаем те же экскурсии, что и в другое время года, — уточняют Алла и Мария. — На первом месте, конечно, Гавана. У нас есть несколько вариантов посещения столицы — по интересам и финансовым возможностям".
Например, Гавана Че Гевары, Хемингуэя — вечерняя, дневная. Еще можно посетить Долину Виньялес, чей ландшафт в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть экскурсии в индейскую деревню Гуама. В программу, объединяющую ее и Карибское море, входит сюрприз для тех, кто ностальгирует по СССР: колхоз имени В. И. Ленина.
© iStock.com / Yelena Rodriguez Mena
Ретротакси в Варадеро, Куба
Ретротакси в Варадеро, Куба
© iStock.com / Yelena Rodriguez Mena
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© iStock.com / Lukas BischoffДолина Виньялес, Куба
Долина Виньялес, Куба
© iStock.com / Lukas Bischoff
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© iStock.com / jiduhaТуристическая деревня Гуама, Куба
Туристическая деревня Гуама, Куба
© iStock.com / jiduha
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© iStock.com / Eloi_Omella
Ретроавтомобили на улице Гаваны
Ретроавтомобили на улице Гаваны
© iStock.com / Eloi_Omella
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© iStock.com / ad_fotoЖенщина скручивает кубинскую сигару
Женщина скручивает кубинскую сигару
© iStock.com / ad_foto
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© iStock.com / Francesco LorenzettiКубинский музыкант играет на трубе на улице Старой Гаваны
Кубинский музыкант играет на трубе на улице Старой Гаваны
© iStock.com / Francesco Lorenzetti
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© iStock.com / Thomas FaullАвтомобиль проезжает мимо всадника в долине Виньялес, Куба
Автомобиль проезжает мимо всадника в долине Виньялес, Куба
© iStock.com / Thomas Faull
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Ретротакси в Варадеро, Куба
© iStock.com / Yelena Rodriguez Mena
1 из 7
Долина Виньялес, Куба
© iStock.com / Lukas Bischoff
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Туристическая деревня Гуама, Куба
© iStock.com / jiduha
3 из 7
Ретроавтомобили на улице Гаваны
© iStock.com / Eloi_Omella
4 из 7
Женщина скручивает кубинскую сигару
© iStock.com / ad_foto
5 из 7
Кубинский музыкант играет на трубе на улице Старой Гаваны
© iStock.com / Francesco Lorenzetti
6 из 7
Автомобиль проезжает мимо всадника в долине Виньялес, Куба
© iStock.com / Thomas Faull
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Какие деньги взять с собой
Наличные на Кубе понадобятся, хотя с марта там начали принимать карты "Мир": и в ресторан сходить, и на экскурсию, и сувениры купить. Пока наш "пластик" в ходу только в Гаване, можно снимать купюры в банкоматах. Карты, выпущенные не в России, работают.
"Доллары на Кубе запрещены, но их принимают местные магазинчики, сувенирные лавки, — объясняют в FUN&SUN. — В отеле валютой не расплатиться, просят преимущественно карты. Так что с собой можно взять наличные евро, лучше мелкие купюры". Покупая сувениры, не забудьте об ограничениях: два литра крепких напитков и 50 сигар.