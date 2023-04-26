https://ria.ru/20230426/kuba-1867820400.html

Рейсов на Кубу летом станет больше

Рейсов на Кубу летом станет больше - РИА Новости, 26.04.2023

Рейсов на Кубу летом станет больше

Авиакомпания Nordwind увеличит число прямых рейсов на Кубу, блоки мест на которых взяли несколько федеральных туроператоров, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:46

2023-04-26T12:46

2023-04-26T12:46

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind увеличит число прямых рейсов на Кубу, блоки мест на которых взяли несколько федеральных туроператоров, сообщает АТОР.Советник по туризму посольства республики в РФ Кристина Леон Изнага отметила, что число российских туристов на Кубе растет.Отечественные туроператоры это подтверждают. Поэтому полетная программа в эту страну авиакомпании Nordwind была продлена на летний сезон-2023. Количество рейсов планируется увеличить.С 22 мая в Варадеро будет выполняться четыре полета в неделю, хотя изначально планировалось лишь два. На курорт Кайо-Коко — два раза в неделю.Перелет из Москвы занимает порядка 14 часов. На рейсах Nordwind бесплатная норма провоза багажа — до десяти килограммов и столько же — ручной клади.Туры на Кубу на бортах этой авиакомпании предлагают сегодня четыре крупных туроператора. Как следует из данных системы бронирования PEGAS Touristik, путевки с вылетом 19 июня на 11 ночей в отель "четыре звезды +" ("все включено") стоят от 207 тысяч рублей на двоих.У "Интуриста" тур на девять ночей с вылетом 12 июня в гостиницу "три звезды" обойдется примерно в 198 тысяч рублей на двоих. А "четверку" на Варадеро от FUN&SUN с вылетом 21 июня на семь ночей ("все включено") можно забронировать от 216 тысяч рублей за двоих.Для привлечения российских туристов на Кубе внедряется система карт "Мир". В банкоматах уже можно снять наличные песо. А до конца года, как ожидается, можно будет расплачиваться пластиком в магазинах, отелях, ресторанах.

https://ria.ru/20230329/kuba-1861409892.html

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Лана Баева

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