https://ria.ru/20230428/krym-1868355567.html

В Крыму назвали планы украинской группы выступить в Ялте "выкрутасом"

В Крыму назвали планы украинской группы выступить в Ялте "выкрутасом" - РИА Новости, 28.04.2023

В Крыму назвали планы украинской группы выступить в Ялте "выкрутасом"

Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов назвал "выкрутасом" анонсируемый украинской группой концерт в Ялте. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:07

2023-04-28T10:07

2023-04-28T10:07

шоубиз

ялта

россия

заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов назвал "выкрутасом" анонсируемый украинской группой концерт в Ялте. Ранее участники украинской группы "Антитела", которая поддерживает украинскую армию, на своей странице в соцсети анонсировали концерт в российской Ялте и открыли на него продажу билетов на 23 августа 2024 года. После начала спецоперации музыканты публично поддержали украинскую армию и материально ей помогали. "Хороший маркетинговый ход: доселе никому неизвестная группа своим эпатажным заявлением о концерте в Ялте вдруг проснулась "знаменитой". Очень напоминает выкрутасы всяких арестовичей, подоляков, даниловых и других киевских шутов, включая Зеленского", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, украинским националистическим группам никогда не увидеть Крым, а вот приезд российских артистов на гастроли в освобожденный Киев вполне реальная перспектива. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230426/milonov-1867822012.html

https://ria.ru/20230427/orbakayte-1868053323.html

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ялта, россия, заур смирнов