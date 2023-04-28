https://ria.ru/20230428/kosmonavt-1868548097.html

Космонавт из ОАЭ впервые вышел в открытый космос

Космонавт из ОАЭ впервые вышел в открытый космос - РИА Новости, 28.04.2023

Космонавт из ОАЭ впервые вышел в открытый космос

Первый арабский космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан аль-Нейади вышел в пятницу с Международной космической станции (МКС) в открытый космос... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:13

2023-04-28T17:13

2023-04-28T17:21

космос - риа наука

оаэ

международная космическая станция (мкс)

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ДОХА/ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Первый арабский космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан аль-Нейади вышел в пятницу с Международной космической станции (МКС) в открытый космос после трехлетней подготовки, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter."Космонавт ОАЭ Султан аль-Нейади находится за пределами МКС в открытом космосе впервые в истории арабского мира. Вместе с американским астронавтом Стивом Боуэном они приступили к выполнению задачи", - отметили в центре. Для Боуэна это восьмой выход в открытый космос в карьере.Ранее пресс-офис правительства Дубая сообщил, что эта историческая миссия продлится за пределами Международной космической станции около 6,5 часов. В центре уточнили, что эмиратский космонавт готовился к прогулке в космосе три года, в частности, учился надевать скафандр и выполнять все задачи, которые могут потребоваться ему для работы в открытом космосе, продемонстрировав полную готовность к этой миссии.Ранее аль-Нейади сообщил в Twitter, что он вместе с американским астронавтом Стивом Боуэном совершит выход в открытый космос, чтобы "заменить блок радиочастотной группы связи и подготовиться к установке солнечных батарей".Планируется, что астронавты завершат монтажные работы для установки новой пары солнечных панелей iROSA, которые будут доставлена на станцию летом американским грузовым космическим кораблем. Новые солнечные панели поставляют дополнительную электроэнергию станции. Всего к МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации ее энергетической системы.Султан аль-Нейади стал вторым астронавтом ОАЭ, полетевшим в космос. Он прибыл на МСК на американском корабле Crew Dragon 3 марта. В отличие от своего предшественника Хаззаа аль-Мансури, который побывал на МКС всего восемь дней в сентябре 2019 года, аль-Нейади планирует стать первым арабским космонавтом, совершившим длительный полет в космос.НАСА осуществляет модернизацию системы электропитания МКС с 2021 года. К настоящему времени были установлены четыре антенны iROSA, планируется установка еще двух. В НАСА рассчитывают, что по завершении работ возможности станции по выработке электроэнергии увеличатся на 30%, а общая доступная на станции мощность вырастет со 160 до 215 киловатт.

https://ria.ru/20230323/spacex-1859925734.html

https://ria.ru/20230304/mars-1855868325.html

оаэ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, оаэ, международная космическая станция (мкс)