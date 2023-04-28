https://ria.ru/20230428/kor-1868423141.html

Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет

Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет - РИА Новости, 28.04.2023

Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет

Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:41

2023-04-28T12:41

2023-04-28T12:46

россия

здоровье - общество

общество

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857978730_0:195:2509:1606_1920x0_80_0_0_4ff8d7a68d80c1be737b764c8fbded2e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет",- сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20230428/kor-1868313715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, здоровье - общество, общество, михаил мурашко