https://ria.ru/20230428/kor-1868423141.html
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет - РИА Новости, 28.04.2023
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет
Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:41
2023-04-28T12:41
2023-04-28T12:46
россия
здоровье - общество
общество
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет",- сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20230428/kor-1868313715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, общество, михаил мурашко
Россия, Здоровье - Общество, Общество, Михаил Мурашко
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет
Мурашко заявил, что производство вакцины против кори работает и дефицита нет