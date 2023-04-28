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Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет - РИА Новости, 28.04.2023
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12:41 28.04.2023 (обновлено: 12:46 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/kor-1868423141.html
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет - РИА Новости, 28.04.2023
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет
Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:41
2023-04-28T12:46
россия
здоровье - общество
общество
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет",- сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20230428/kor-1868313715.html
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россия, здоровье - общество, общество, михаил мурашко
Россия, Здоровье - Общество, Общество, Михаил Мурашко
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет

Мурашко заявил, что производство вакцины против кори работает и дефицита нет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВакцина от кори
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вакцина от кори . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет",- сказал Мурашко журналистам.
Корь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Иммунолог назвал способ защититься от кори
Вчера, 02:15
 
РоссияЗдоровье - ОбществоОбществоМихаил Мурашко
 
 
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